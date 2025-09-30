Thor App Manager - nešto naprednije upravljanje instaliranim aplikacijama na Androidu

Riječ je o strogo namjenskoj aplikaciji koja se specijalizira za nešto naprednije upravljanje instaliranim aplikacijama na Android telefonima, a uz jednostavno i uredno sučelje, nudi i šačicu praktičnih mogućnosti s time da je za neke potrebno rootati telefon…

Matija Gračanin utorak, 30. rujna 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Thor App Manager 
Namjena Upravljanje instaliranim aplikacijama na Androidu
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Thor App Manager alternativno je rješenje otvorena koda za upravljanje instaliranim aplikacijama na Android pametnim telefonima koje nudi nešto više mogućnosti nego integrirani alat iste namjene, a riječ je o mobilnom alatu koji je ponajprije namijenjen korisnicima koji žele na jednostavan način ukloniti neželjene aplikacije.

Naime, ističe se činjenicom da je odjednom moguće označiti više aplikacija za deinstalaciju, prisilno zatvaranje ili za zamrzavanje. Potonje se zapravo odnosni na mogućnost da se jedna ili više željenih aplikacija privremeno onemoguće kako bi ih se spriječilo da rade u pozadini i tako nepotrebno troše resurse.

Sučelje je vrlo uredno i minimalističko, a tu je i pregledan popis instaliranih aplikacija koji je moguće nešto preciznije filtrirati i sortirati, dok će se na glavnom zaslonu prikazati kupan broj aplikacija zajedno s brojem aktivnih i onih koje su trenutačno smrznite (zgodno je što je moguće pregledavati i sistemske aplikacije).

Osim što je aplikacije moguće deinstalirati, moguće ih je podijeliti s drugima (šalje se APK), tu je i mogućnost prisilnog zatvaranja, kao i drugi detalji. Za dodatne napredne mogućnosti, potrebno je instalirati Shizuku, a kako je riječ o aplikaciji koja se aktivno razvija, u najavi su i brojne druge zanimljive mogućnosti, pa je ovo aplikacija koju vrijedi držati na oku. Naravno, sve je besplatno, a ne prikazuju se ni oglasi.



