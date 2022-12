Voice Access - glasovno upravljanje Android pametnim telefonima

OSNOVNI PODACI Naziv Voice Access Namjena Omogućava glasovno upravljanje pametnim telefonom Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

Voice Access ili Glasovni pristup vrlo je korisna aplikacija svima onima koji možda imaju poteškoća s korištenjem dodirnih zaslona te se s jedne strane oslanja na AccessibilityService API za pomoć korisnicima s motoričkim oštećenjima, dok se s druge strane kombinira s Googleovim asistentom.

Ova aplikacija većinom nije integrirana na pametnim telefonima te ju je potrebno odvojeno instalirati, no jednom kada se to učini, pojavit će se u izborniku Glasovni pristup koji se nalazi u postavkama pod stavkom Pristupačnost u kojoj se nalaze i brojne druge funkcije koje olakšavaju korištenje pametnog telefona.

Jednom kad je Voice Access instaliran, koristiti ga je zapravo vrlo lako, no na umu valja imati da aplikacija podržava samo engleski, francuski, talijanski, njemački i španjolski jezik (no u budućnosti bi trebalo biti podržano više jezika, dok je jezike potrebno i naknadno preuzeti).

Drugim riječima, jednom kada se Voice Access aktivira u postavkama nakon instalacije te mu se dozvole odgovarajuća prava, moguće ga je aktivirati glasovnom naredbom Hey Google, Voice Access (koristi se Googlevo asistent), ali je moguće dodirnuti notifikaciju Voice Access među sistemskim obavijestima ili omogućiti posebni plutajući gumb koji će uvijek biti vidljiv na zaslonu.

Nakon toga, izgovarajući jednostavne naredbe na nekom od podržanih jezika moguće je upravljati osnovnom navigacijom (npr. go back, go home, open Gmail), upravljati onime što se trenutačno prikazuje na zaslonu (npr. tap next, scroll down), te uređivati i diktirati tekst (type hello, replace coffee with tea). U svakom slučaju, može biti korisno, a najbolje je započeti s glasovnom naredbom open tutorial.