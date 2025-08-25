WTMP - otkriva tko je dirao pametni telefon dok nije pod nadzorom njegova vlasnika

Who touched my phone ili kraće WTPM, aplikacija je koja u pozadini, i to bez ikakvih vidljivih naznaka, pouzdano snima tko je, kada i što je radio na pametnom telefonu dok sam uređaj nije pod nadzorom njegova vlasnika…

Matija Gračanin ponedjeljak, 25. kolovoza 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv WTMP 
Namjena Bilježi neovlašteno korištenje ili otključavanje smartfona
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Svi oni koji imaju osjećaj da netko koristi njihov pametni telefon kada ga ostave bez nadzora, s ovom bi aplikacijom mogli doći na svojem. Naime, WTMP (Who touched my phone) je aplikacija koja će, čim netko pokuša otključati pametni telefon ili ga otključa, generirati izvješće koje uključuje selfie snimljen prednjom kamerom i popis pokrenutih aplikacija.

Korištenje aplikacije je vrlo jednostavno, a treba samo pokrenuti aplikaciju, pritisnuti gumb za aktivaciju, zaključati ekran i ostaviti smartfon. Kada se zatim aplikacija pokrene, lako je doznati je li uređaj bio otključan (uspješno), je li bilo više neuspješnih pokušaja otključavanja ili smartfon koji se nadzire nije bio otključavan.

Pritom će se dobiti pregled snimljenih fotografija i drugih detalja (WTMP omogućuje i postavljanje PIN-a za ulaz u samu aplikaciju), a nekima će biti zgodno i to što je moguće namjestiti da se izvještaji koji će biti generirani automatski šalju na Google Drive kako bi ih se moglo pregledavati i s drugog uređaja ili računala (Cloud Sync). Valja istaknuti da, kako bi aplikacija mogla funkcionirati, treba joj dati i odgovarajuće dozvole.

Pritom se tu misli da će WTMP koristiti administratorska prava uređaja kako bi detektirao neuspjele pokušaje otključavanja, a to znači da će prije deinstalacije ta prava trebati i isključiti (ako su dozvoljena). Osim toga, da bi aplikacija radila pouzdanije, valja je izuzeti iz optimizacije potrošnje baterije koje na nekim telefonima može biti prilično agresivno, a treba joj dozvoliti i pristup kameri. WTPM se može koristiti besplatno, no njezin autor prima donacije.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

KEF LSX II & II LT!

Akcija

Mali format, veliki zvuk

Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.

Akcija

Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.

Akcija

NAD C 379

2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.

995 € 1.199 € Akcija

Klasičan, elegantan i ručno furnir.

Akcija

WHARFEDALE Super Denton

Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.

1.080 € 1.200 € Akcija

High-Fidelity KEF zvuk

Akcija

KEF LSX II LT

2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.

799 € 999 € Akcija

Zabava koja traje cijelu noć.

Akcija

JBL PARTYBOX Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.

569 € 589 € Akcija

Flagship noise-cancelling slušalice.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.

449 € 479 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi