WTMP - otkriva tko je dirao pametni telefon dok nije pod nadzorom njegova vlasnika

Who touched my phone ili kraće WTPM, aplikacija je koja u pozadini, i to bez ikakvih vidljivih naznaka, pouzdano snima tko je, kada i što je radio na pametnom telefonu dok sam uređaj nije pod nadzorom njegova vlasnika…

OSNOVNI PODACI Naziv WTMP Namjena Bilježi neovlašteno korištenje ili otključavanje smartfona Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Svi oni koji imaju osjećaj da netko koristi njihov pametni telefon kada ga ostave bez nadzora, s ovom bi aplikacijom mogli doći na svojem. Naime, WTMP (Who touched my phone) je aplikacija koja će, čim netko pokuša otključati pametni telefon ili ga otključa, generirati izvješće koje uključuje selfie snimljen prednjom kamerom i popis pokrenutih aplikacija.

Korištenje aplikacije je vrlo jednostavno, a treba samo pokrenuti aplikaciju, pritisnuti gumb za aktivaciju, zaključati ekran i ostaviti smartfon. Kada se zatim aplikacija pokrene, lako je doznati je li uređaj bio otključan (uspješno), je li bilo više neuspješnih pokušaja otključavanja ili smartfon koji se nadzire nije bio otključavan.

Pritom će se dobiti pregled snimljenih fotografija i drugih detalja (WTMP omogućuje i postavljanje PIN-a za ulaz u samu aplikaciju), a nekima će biti zgodno i to što je moguće namjestiti da se izvještaji koji će biti generirani automatski šalju na Google Drive kako bi ih se moglo pregledavati i s drugog uređaja ili računala (Cloud Sync). Valja istaknuti da, kako bi aplikacija mogla funkcionirati, treba joj dati i odgovarajuće dozvole.

Pritom se tu misli da će WTMP koristiti administratorska prava uređaja kako bi detektirao neuspjele pokušaje otključavanja, a to znači da će prije deinstalacije ta prava trebati i isključiti (ako su dozvoljena). Osim toga, da bi aplikacija radila pouzdanije, valja je izuzeti iz optimizacije potrošnje baterije koje na nekim telefonima može biti prilično agresivno, a treba joj dozvoliti i pristup kameri. WTPM se može koristiti besplatno, no njezin autor prima donacije.