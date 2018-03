Apple za ovogodišnje iPhone kupuje 270 milijuna zaslona

Prema pisanju portala Digitimes, Apple bi ove godine trebao naručiti između 250 i 270 milijuna zaslona.

Od tog broja njih 110 do 130 milijuna su OLED zasloni, od čega je 70 do 80 milijuna namijenjeno aktualnom 5,9-inčnom iPhone X-u te drugoj generaciji istog modela i veličine. Preostalih 40 do 50 milijuna OLED zaslona otpadaju na novi iPhone X model s 6,5-inčnim zaslonom.

Osim spomenutog, Apple će naručiti i 60 do 70 milijuna LTPS LCD zaslona s 6,1-inčnom dijagonalom za novi iPhone, dok 60 do 70 milijuna LTPS LCD zaslona s dijagonalama od 4, 4,7 i 5,5 inča za iPhone 8, iPhone SE i iPhone 7.

Što se tiče dobavljača zaslona, kao primarni dobavljač OLED zaslona i dalje se spominje Samsung Display, no kao alternativni dobavljač spominje se LG Display. Za isporuke LTPS LCD zaslona bit će zadužene tvrtke Japan Display, Sharp i LG Display.