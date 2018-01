Sony ugasio i my Xperia servis

Sony se polako, ali sigurno rješava svojih nepotrebnih servisa. Nakon što je krajem prošle godine ugasio TrackID servis, Sony je istu sudbinu početkom 2018. godine namijenio i vlastitom servisu za udaljeno lociranje mobitela – my Xperia.

No, za razliku od TrackID servisa o čijem je skorom gašenju Sony pravovremeno obavijestio svoje korisnike to isto nije učinio kada po pitanju servisa my Xperia. Odjednom, korisnici koji su imali potrebu koristiti usluge Sonyjevog servisa bili su prebačeni na još do nedavno konkurentski Googleov servis Find My Device.

As of January 17, 2018, the my Xperia web service has also been discontinued and you will now be redirected to the Find My Device web service instead.