Očekuje nas spektakl Geminida - Kako najbolje vidjeti meteorski roj?

Geminidi, jedna od najjačih i najpouzdanijih meteorskih kiša, dostižu vrhunac ovog vikenda. Saznajte kada i kako najbolje uživati u ovom prirodnom vatrometu, čak i uz prisutnost Mjeseca. Pripremite se za promatranje golim okom

Iako je naš svemir prepun čudesa, samo rijetke astronomske pojave možemo promatrati golim okom. Jedna od njih su meteorske kiše, a Geminidi, koji su pred nama, spadaju među najspektakularnije. Prema pisanju The New York Timesa, ovaj prirodni vatromet, aktivan od 4. prosinca, dostiže svoj vrhunac u noći sa subote na nedjelju, 13. na 14. prosinca.

Geminidi su poznati kao jedna od najjačih i najpopularnijih meteorskih kiša svake godine. Uzrokuju ih ostaci asteroida 3200 Phaethon, a najbolje su vidljivi sa sjeverne hemisfere, iako i promatrači južno od ekvatora mogu uživati u predstavi. Aktivnost će se nastaviti sve do 17. prosinca.

Ove godine uvjeti za promatranje su povoljni. Prema podacima Međunarodne meteorske organizacije, Mjesec će tijekom vrhunca biti tek oko 30 posto pun, što znači da njegova svjetlost neće previše ometati vidljivost tamnijih meteora.

Odakle dolaze meteorske kiše?

Iako je moguće vidjeti meteor bilo koje vedre noći, šanse se drastično povećavaju tijekom meteorske kiše. Ove pojave nastaju kada Zemlja na svom putu oko Sunca prolazi kroz oblak sitnih čestica koje je za sobom ostavio komet ili asteroid. Ti komadići, često ne veći od zrna pijeska, izgaraju pri ulasku u našu atmosferu, ostavljajući za sobom sjajan svjetlosni trag koji vidimo kao "zvijezdu padalicu".

Meteorske kiše događaju se u isto vrijeme svake godine i mogu trajati danima ili tjednima. Ipak, postoji samo kratak period kada je kiša na svom vrhuncu – to je trenutak kada Zemlja prolazi kroz najgušći dio oblaka svemirskih ostataka. Iz naše perspektive, čini se kao da svi meteori dolaze iz jedne točke na nebu, koja se naziva radijant. Kod Geminida, radijant se nalazi u zviježđu Blizanaca (Gemini), po čemu su i dobili ime.

Kako promatrati meteorsku kišu?

Michelle Nichols, direktorica javnog promatranja u planetariju Adler u Chicagu, savjetuje da za promatranje meteorske kiše zaboravite na teleskope i dalekozore.

"Potrebne su vam samo vaše oči i, idealno, tamno nebo", kaže ona. Razlog je jednostavan: meteori mogu preletjeti preko velikog dijela neba, a optička oprema samo ograničava vaše vidno polje.

Neke kiše mogu proizvesti i do 100 meteora na sat, no u stvarnosti ćete ih vidjeti znatno manje zbog svjetlosnog zagađenja i uvjeta promatranja. "Gotovo svi živimo pod nebom zagađenim svjetlošću", napominje Nichols. "Čak i u malom gradu, ulična rasvjeta može značajno smanjiti vidljivost."

Za najbolje iskustvo, slijedite ove savjete:

Pronađite tamnu lokaciju: Udaljite se od gradskih svjetala. Lokalne astronomske udruge ili online karte poput

Udaljite se od gradskih svjetala. Lokalne astronomske udruge ili online karte poput Dajte očima vremena: Potrebno je barem 30 minuta da se vaše oči u potpunosti prilagode tami. Izbjegavajte gledanje u mobitel tijekom tog perioda.

Potrebno je barem 30 minuta da se vaše oči u potpunosti prilagode tami. Izbjegavajte gledanje u mobitel tijekom tog perioda. Odaberite pravo vrijeme: Najbolje vrijeme za promatranje je između ponoći i zore, kada je radijant visoko na nebu.

Najbolje vrijeme za promatranje je između ponoći i zore, kada je radijant visoko na nebu. Toplo se odjenite: Čak i ljeti noći mogu biti prohladne, a u prosincu je topla odjeća obavezna. Budući da ćete neko vrijeme sjediti ili ležati, obucite se slojevito.

Čak i ljeti noći mogu biti prohladne, a u prosincu je topla odjeća obavezna. Budući da ćete neko vrijeme sjediti ili ležati, obucite se slojevito. Budite strpljivi: Ponesite topli napitak, lezite na ležaljku ili deku, usmjerite pogled prema nebu i uživajte.

Sada kada znate sve trikove, preostaje vam samo pripremiti se i nadati se vedrom nebu. Geminidi su pouzdan i impresivan nebeski događaj, stoga ne propustite priliku svjedočiti kozmičkom vatrometu koji nam priroda daruje.