Očekuje nas spektakl Geminida - Kako najbolje vidjeti meteorski roj?

Geminidi, jedna od najjačih i najpouzdanijih meteorskih kiša, dostižu vrhunac ovog vikenda. Saznajte kada i kako najbolje uživati u ovom prirodnom vatrometu, čak i uz prisutnost Mjeseca. Pripremite se za promatranje golim okom

Bug.hr petak, 12. prosinca 2025. u 20:00
📷 Wikipedia
Wikipedia

Iako je naš svemir prepun čudesa, samo rijetke astronomske pojave možemo promatrati golim okom. Jedna od njih su meteorske kiše, a Geminidi, koji su pred nama, spadaju među najspektakularnije. Prema pisanju The New York Timesa, ovaj prirodni vatromet, aktivan od 4. prosinca, dostiže svoj vrhunac u noći sa subote na nedjelju, 13. na 14. prosinca.

Geminidi su poznati kao jedna od najjačih i najpopularnijih meteorskih kiša svake godine. Uzrokuju ih ostaci asteroida 3200 Phaethon, a najbolje su vidljivi sa sjeverne hemisfere, iako i promatrači južno od ekvatora mogu uživati u predstavi. Aktivnost će se nastaviti sve do 17. prosinca.

Ove godine uvjeti za promatranje su povoljni. Prema podacima Međunarodne meteorske organizacije, Mjesec će tijekom vrhunca biti tek oko 30 posto pun, što znači da njegova svjetlost neće previše ometati vidljivost tamnijih meteora.

Odakle dolaze meteorske kiše?

Iako je moguće vidjeti meteor bilo koje vedre noći, šanse se drastično povećavaju tijekom meteorske kiše. Ove pojave nastaju kada Zemlja na svom putu oko Sunca prolazi kroz oblak sitnih čestica koje je za sobom ostavio komet ili asteroid. Ti komadići, često ne veći od zrna pijeska, izgaraju pri ulasku u našu atmosferu, ostavljajući za sobom sjajan svjetlosni trag koji vidimo kao "zvijezdu padalicu".

Meteorske kiše događaju se u isto vrijeme svake godine i mogu trajati danima ili tjednima. Ipak, postoji samo kratak period kada je kiša na svom vrhuncu – to je trenutak kada Zemlja prolazi kroz najgušći dio oblaka svemirskih ostataka. Iz naše perspektive, čini se kao da svi meteori dolaze iz jedne točke na nebu, koja se naziva radijant. Kod Geminida, radijant se nalazi u zviježđu Blizanaca (Gemini), po čemu su i dobili ime.

Kako promatrati meteorsku kišu?

Michelle Nichols, direktorica javnog promatranja u planetariju Adler u Chicagu, savjetuje da za promatranje meteorske kiše zaboravite na teleskope i dalekozore.

"Potrebne su vam samo vaše oči i, idealno, tamno nebo", kaže ona. Razlog je jednostavan: meteori mogu preletjeti preko velikog dijela neba, a optička oprema samo ograničava vaše vidno polje.

Neke kiše mogu proizvesti i do 100 meteora na sat, no u stvarnosti ćete ih vidjeti znatno manje zbog svjetlosnog zagađenja i uvjeta promatranja. "Gotovo svi živimo pod nebom zagađenim svjetlošću", napominje Nichols. "Čak i u malom gradu, ulična rasvjeta može značajno smanjiti vidljivost."

Za najbolje iskustvo, slijedite ove savjete:

  • Pronađite tamnu lokaciju: Udaljite se od gradskih svjetala. Lokalne astronomske udruge ili online karte poput
  • Dajte očima vremena: Potrebno je barem 30 minuta da se vaše oči u potpunosti prilagode tami. Izbjegavajte gledanje u mobitel tijekom tog perioda.
  • Odaberite pravo vrijeme: Najbolje vrijeme za promatranje je između ponoći i zore, kada je radijant visoko na nebu.
  • Toplo se odjenite: Čak i ljeti noći mogu biti prohladne, a u prosincu je topla odjeća obavezna. Budući da ćete neko vrijeme sjediti ili ležati, obucite se slojevito.
  • Budite strpljivi: Ponesite topli napitak, lezite na ležaljku ili deku, usmjerite pogled prema nebu i uživajte.

Sada kada znate sve trikove, preostaje vam samo pripremiti se i nadati se vedrom nebu. Geminidi su pouzdan i impresivan nebeski događaj, stoga ne propustite priliku svjedočiti kozmičkom vatrometu koji nam priroda daruje.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi