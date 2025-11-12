Spotify uvodi dijeljenje pjesama i podcasta na WhatsApp Statusu

Spotify je lansirao novu značajku za Android korisnike koja omogućuje dijeljenje pjesama, podcasta i albuma direktno na WhatsApp Status. Prikaz uključuje audio isječak i poveznicu za otvaranje u aplikaciji

Popularni glazbeni streaming servis Spotify najavio je novu značajku koja će obradovati korisnike Androida. Prema objavi na njihovom službenom blogu, od ovog tjedna uvodi se mogućnost dijeljenja glazbe i drugog audio sadržaja izravno na WhatsApp Status, koji ostaje vidljiv 24 sata.

Ova funkcionalnost vrlo je slična onoj koja već postoji za Instagram i Facebook, gdje korisnici mogu jednostavno podijeliti pjesme sa svojim pratiteljima. Švedska tvrtka sada proširuje tu mogućnost na najpopularniju svjetsku aplikaciju za dopisivanje, omogućujući korisnicima da podijele sve što trenutno slušaju – od pjesama i playlista do podcasta, albuma i audioknjiga.

Dostupno u Hrvatskoj

Proces dijeljenja je iznimno jednostavan. Dovoljno je kliknuti na opciju "Podijeli" (Share) pored pjesme ili playliste unutar Spotify aplikacije i odabrati WhatsApp. Status će tada prikazati naslovnicu albuma, naziv pjesme i izvođača, uz dodatak "Otvori na Spotifyu" (Open on Spotify) koji gledateljima omogućuje da jednim klikom otvore sadržaj u svojoj aplikaciji. Uz to, gledatelji će moći poslušati i kratki audio isječak od 15 sekundi kako bi dobili dojam o pjesmi.

Nova značajka je dostupna globalno za sve korisnike, bez obzira na to koriste li besplatnu ili Premium verziju Spotifya, a u izbornicima za dijeljenje trebala bi se pojaviti tijekom sljedećih nekoliko tjedana (u Hrvatskoj je već dostupna).

Instagram

Istovremeno, poboljšana je već postojeća integracija s Instagramom. Gledatelji Instagram priča sada također mogu čuti kratki audio isječak podijeljene pjesme. Uz to, korisnici Instagrama sada mogu u stvarnom vremenu dijeliti što slušaju putem opcije Notes. Spotify također surađuje s TikTokom i Snapchatom na uvođenju sličnih iskustava dijeljenja glazbe i podcasta.

"To je besprijekoran način da pokažete svoje najnovije opsesije ili bezvremenske favorite, a istovremeno pratite što vaši prijatelji otkrivaju," poručili su iz Spotifya. Integracijom s ključnim društvenim platformama, Spotify jača svoju poziciju kao središnje mjesto za slušanje i dijeljenje audio sadržaja.