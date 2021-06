Novi borbeni avion SAD-a dolazit će u barem dvije verzije

Već znamo da se američki projekt NGAD (Next Generation Air Dominance) bavi razvojem potpuno novog borbenog aviona šeste generacije, te da navodno već postoji prototip koji je letio i pritom "obarao rekorde". U nedavnom dvogodišnjem izvješću Ratnog zrakoplovstva SAD-a pojavila se i prva slika famoznog višenamjenskog borbenog aviona, a s vremena na vrijeme u javnost dospije i poneki novi detalj.

Tako je ovoga tjedna pred Zastupničkim domom američkog Kongresa predstavljen budžetni zahtjev Ratnog zrakoplovstva, a pritom su nadležni otkrili na što misle trošiti novac u fiskalnoj 2022. godini. Dakako, dotaknuli su se i projekta NGAD, pa je javnost mogla čuti što se planira kad je riječ o dovršavanju razvoja novog aviona.

Novi borbeni avion SAD-a imat će primarnu svrhu uspostavljanja dominacije u zraku. Bit će, dakle, primarno lovac, ali s određenim mogućnostima djelovanja po tlu. To će mu omogućiti prije svega preživljavanje u borbi, ali će zapovjednicima dati i veće mogućnosti izbora kad je riječ o planiranju akcija.

Dvije inačice za različite dijelove svijeta

Avion iz linije NGAD imat će, i sada je to potvrđeno, povećan dolet i nosivost kad je riječ o naoružanju, u usporedbi s modelom F-22. To će mu omogućiti djelovanje na velikim udaljenostima, primarno kada je riječ o indijsko-pacifičkoj regiji. No, bit će tu i verzija nešto manjeg kapaciteta tankova koja bi trebala biti namijenjena djelovanju na području Europe.

Ove informacije u skladu su s onima iz spomenutog izvješća Ratnog zrakoplovstva – one kažu da je u projektu NGAD ovaj avion osmišljen kao stealth letjelica niskog radarskog odraza, s relativno velikim unutarnji prostor za opremu i naoružanje, ali i gorivo, te s dva mlazna motora. Tada objavljena shema prikazala je više opcija motora i drugih dodataka, što potvrđuje da će se u trup ovog zrakoplova moći ugraditi više različitih konfiguracija, ovisno o potrebama pojedine grane Oružanih snaga.

NGAD je dizajniran da bude potpora modelima F-35, F-22 i drugima u zračnoj dominaciji, nudeći naprednu situacijsku svjesnost, agilne i otporne komunikacije te široke integrirane mogućnosti. Sve to omogućeno je netradicionalnim pristupom nabavi i razvoju. Podsjetimo, proces dizajniranja, razvoja, testiranja, sve do prvog pokusnog leta novog aviona, trajao je tek godinu dana.