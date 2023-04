Slavine na Boeingu 787 Dreamliner cure i mogu značajno oštetiti elektroniku zrakoplova

Neobičan problem otkriven je u jednom od najmodernijih putničkih zrakoplova današnjice. Loše brtve na slavinama u njegovim sanitarnim čvorovima mogu dovesti do ozbiljnih problema

Boeing 787 Dreamliner širokotrupni je putnički zrakoplov, koji je u posljednjih 12 godina proizveden u nešto više od tisuću primjeraka. Smatra se jednim od najmodernijih komercijalnih zrakoplova, a pri njegovom dizajnu i izradi poseban je naglasak bio stavljen na uštedu goriva. Prvi puta je poletio 2009., a u komercijalnu upotrebu ušao je 2011. godine. Do sada je na njemu, pak, pronađeno ponešto tvorničkih grešaka, poput curenja goriva ili problema s baterijama, no do sada niti jedan 787 nije sudjelovao u nesreći sa smrtnim posljedicama ili takvoj, koja bi rezultirala uništenjem zrakoplova.

Vodoinstalaterski problemi

Nizu do sada otkrivenih manjih tehničkih problema sada se pridružuje možda i najbizarniji među njima – na nekoliko je primjeraka ovog zrakoplova u SAD-u primijećeno kako voda curi iz njihovog sanitarnog čvora. Posade su primijetile mokre tepihe u kokpitu još u studenome, a nakon preliminarne istrage američka je agencija za avijaciju FAA pregledala veći broj zrakoplova istog modela, pa na više njih pronašla isti problem. Boeing je nakon toga o problemu izvijestio sve aviokompanije, kod kojih je 787 u upotrebi.

Uzročnik problema je, kažu, curenje vode iz slavine. Do njega dolazi zbog lošeg brtvenog prstena na slavini, što dovodi do curenja otprilike 2,3 decilitra vode na sat. Problem predstavlja put kojim ta voda curi – osim u kokpit zrakoplova, ponekad se slijeva i ispod poda kabine, izravno u dio zrakoplova u kojem je smještena njegova glavna elektronika.

Jamcovi toaleti

FAA sada želi nastaviti s inspekcijama svih Boeinga 787, navodeći kao rizik činjenicu da curenje vode po elektronici može značajno ugroziti sigurnost leta. Iz Boeinga su stava da je riječ tek o sporadičnom problemu i da nije potrebno opozvati cijelu aktivnu flotu. Poznajući, pak, Boeingove sigurnosne prakse iz prošlosti, teško da će im Agencija vjerovati na riječ.

Iz FAA su za sada izdali preporuku za dodatne preglede toaleta u Dreamlinerima, a svi zainteresirani imaju 45 dana za uložiti prigovore. Nakon toga, ostane li odluka regulatora nepromijenjena, svaki će primjerak Boeinga 787 morati posjetiti ovlašteni vodoinstalater, barem u SAD-u. Toalete za ovaj model zrakoplova proizvodi japanski dobavljač Jamco.