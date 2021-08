Tihi nadzvučni zrakoplov X-59 polako ali sigurno napreduje

Još prije godinu i pol NASA je objavila kako je najtiši nadzvučni zrakoplov ikada, njihov X-59, spreman za sastavljanje. Ono se obavlja u pogonima Lockheed Martina u mjestu Palmdale u Kaliforniji, a kako napreduje – moguće je vidjeti na novom timelapse video zapisu objavljenom prije nekoliko dana na NASA-inom YouTube kanalu.

Na videu je snimljeno sastavljanje zrakoplova X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST), od svibnja 2019. do lipnja ove godine. Prema viđenome, stručnjaci Lockheed Martina uspjeli su u to vrijeme sklopiti delta krilo, dio repa te trup ovog eksperimentalnog zrakoplova. Trenutačni vremenski okvir za prvi pokusni let kaže da bi se on trebao održati sljedeće godine (ranije se govorilo da će poletjeti već 2021. godine no to se neće dogoditi).

Glasan kao zatvaranje vrata automobila

X-59 QueSST bit će tihi nadzvučni zrakoplov dug 29 metara, raspona krila 9 metara, te najviše mase pri polijetanju od oko 14,7 tona. Pogonit će ga mlazni motor General Electric F414, koji će mu omogućiti najvišu brzinu leta od 1,5 Macha te mogućnost krstarenja brzinom od 1,42 Macha na visinama do 16.800 metara. Zanimljivo, ovaj avion ima svoj trup i krila, no kokpit je posuđen od trenažnog modela Northrop T-38, dok je stajni trap preuzet od Lockheedovog lovca F-16.

Najvažnija karakteristika modela X-59 bit će nadzvučni let bez glasnih udarnih valova karakterističnih za probijanje zvučnog zida. Buka koju bi ovaj zrakoplov trebao proizvoditi pri nadzvučnom letu ne bi smjela prelaziti 60 dB, tj. bila bi oko tisuću puta manja od one kod sadašnjih nadzvučnih zrakoplova. Glasnoća ovog udarnog vala uspoređuje se otprilike s bukom koju stvara zatvaranje vrata automobila.

Ovako bi trebao izgledati dovršeni X-59 QueSST

Tihi nadzvučni let sa smanjenim udarnim valom bit će rezultat jedinstvenog dizajna ovog aviona. Njegov će izrazito dugi nos (koji na ovoj snimci još nije montiran) biti konstruiran tako da ublaži udarno strujanje zraka i glasan zvuk koji ono proizvodi. To bi omogućilo i nadzvučni let iznad naseljenih područja, koji je trenutačno u mnogim zemljama zabranjen.