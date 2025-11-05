HGSS na Sljemenu spasio osobu koju je AI chatbot odveo u još veću opasnost

Hrvatska gorska služba spašavanja spasila je nedavno na Sljemenu osobu koja je, umjesto poziva hitnoj službi na broj 112, slijedila savjete chatbota – pa se našla na još težem terenu

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) izvijestila je putem svojeg računa na Facebooku o neuobičajenoj akciji spašavanja koja se nedavno dogodila na Sljemenu. Njihovi spašavatelji iz Stanice Zagreb intervenirali su nakon što se jedna osoba tamo izgubila, no pri tome nije odmah kontaktirala broj 112.

Umjesto poziva hitnim službama, što bi svakome trebao biti logičan korak, ova je osoba pomoć pokušala potražiti od – umjetne inteligencije. Kako navodi HGSS, AI chatbot je izgubljenoj osobi dao savjet da krene niz potok, što ju je dovelo na još teži teren i u još veće probleme. Iz HGSS-a su istaknuli zabrinjavajuću činjenicu da umjetna inteligencija ni u jednom trenutku nije savjetovala pozivanje broja 112. Srećom, akcija je završila uspješno te je osoba ubrzo pronađena živa i neozlijeđena.

Tehnologija daje privid sigurnosti

Iz HGSS-a su komentirali kako u trenucima panike ljudi često pokušavaju pronaći najbrže rješenje, ono koje im se čini logičnim i dostupnim. Tehnologija, kako navode, svakodnevno nudi privid sigurnosti, ali u prirodi vrijede drukčija pravila.

U takvim okolnostima baterija se prazni, signal nestaje, a pogrešna odluka može značiti ozbiljan problem. HGSS naglašava da su u akcijama spašavanja presudni iskustvo, procjena i ljudska odluka – faktori koje, prema njima, nijedan algoritam ne može izračunati.

Povodom ovog slučaja HGSS je ponovio svoju ključnu poruku svima koji se nađu u prirodi: u slučaju da se osoba izgubi, potrebno je odmah nazvati broj 112. Nakon poziva, ključno je ostati na mjestu, slijediti upute spašavatelja i čuvati bateriju mobitela. "Umjetna inteligencija će mijenjati svijet, ali dok god u jednadžbi spašavanja postoji čovjek u nevolji, u formuli mora ostati i čovjek koji ide po njega", zaključuje se u njihovoj objavi.