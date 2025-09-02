ChatGPT će nuditi količinu "napora pri rezoniranju" na odabir

Korisnici su u izvornom kôdu stranice ChatGPT-a primijetili funkciju, koja još nije dostupna, ali se čini kao da bi mogla biti lansirana – korisnicima bi se moglo nuditi da odaberu koliko će "snažno" AI "razmišljati"

Sandro Vrbanus utorak, 2. rujna 2025. u 07:37
Jedan je korisnik ChatGPT-a na društvenoj mreži X objavio svoj pronalazak u programskom kôdu web inačice ChatGPT-a. Tamo se nalazi "prekidač" koji bi se nekad u budućnosti mogao ponuditi javnosti, a on određuje koliko bi, prilikom davanja odgovora, AI model mogao dugo i "duboko" rezonirati. Trenutačno model GPT-5 samostalno zaključuje koliko bi mu rezoniranja moglo biti potrebno za koji upit, pa tako na jednostavne upite odgovara brže, dok na kompleksnije odgovore moramo malo pričekati da se aktivira sustav rezoniranja. U budućnosti bi možda korisnici mogli dobiti veću kontrolu nad tim procesom.

Koliko novca, toliko pameti

Prema otkrivenom kôdu, zadana razina razmišljanja postavljena je na 18, lagano razmišljanje bilo bi na razini 5, napredno na 48, dok je maksimalan napor pri rezoniranju na razini 200. Potonji bi vjerojatno mogao biti dostupan samo pretplatnicima koji plaćaju najskuplju mjesečnu pretplatu na ChatGPT Pro, koja košta 200 dolara. Za ostale razine nije poznato hoće li biti dostupne i besplatnim korisnicima u određenom obliku, odnosno do kolike će razine koji korisnik moći "povući" klizač za određivanje razine razmišljanja.

OpenAI ovime vrlo vjerojatno želi svojim naprednim korisnicima dati više kontrole oko toga kako im ChatGPT odgovara na koji upit. Onim usputnim korisnicima, koji tu i tamo nešto pitaju ovog chatbota, vjerojatno će i dalje biti sasvim dovoljno da on samostalno određuje uloženu količinu napora.



