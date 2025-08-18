ChatGPT bi mogao dobiti jeftiniju pretplatu, za samo četiri eura mjesečno

Otkriveni su interni planovi OpenAI-ja koji kažu da bi uskoro pretplatnicima i na našem tržištu mogao postati dostupan pretplatnički paket Go, koji bi nudio proširene mogućnosti ChatGPT-a po nižoj cijeni

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 18. kolovoza 2025. u 11:01

OpenAI je odlučio proširiti opcije onima koji njihov ChatGPT koriste uz plaćanje pretplate, kako bi privukao više pretplatnika. Prije nekoliko su dana tako u Indiji lansirali novi, jeftini paket pretplate, nazvan Go, koji košta tek 20% cijene dosad najjeftinijeg, Plus paketa. Cjenovna politika koja određuje cijene za svako tržište posebno nije ništa novoga u svijetu tehnologije, pa stoga ne treba iznenaditi da je takav paket lansiran na indijskom tržištu, no sada se čini da je to bio samo prvi val – u internim su testnim dokumentima ChatGPT-a otkriveni znakovi da bi se Go pretplata mogla proširiti i na ostatak svijeta.

Jedan je korisnik društvene mreže X tamo objavio svoje otkriće, koje ističe da bi se gumb "Probajte Go" mogao uskoro pojaviti u opcijama, nudeći na većem broju tržišta jeftinu pretplatu na ChatGPT. Ona bi imala cijenu od samo 4 eura, dolara ili 3,5 britanske funte na mjesec. Ta cijena je usporediva s onom indijskom, budući da kod nas paket Plus košta 20 eura mjesečno.

Za pet puta nižu cijenu OpenAI ne nudi pretplatnicima mnogo toga – prošireni su limiti za korištenje ChatGPT-a, kako za tekst tako i za generiranje ilustracija, a otvara se i pristup naprednoj memoriji te sustavima za analizu podataka. Modeli s naprednim rezoniranjem, projekti, agenti, zadaci, GPT-i i generiranje videa kroz sustav Sora, pak, ostaju rezervirani za one koji plaćaju Plus pretplatnički paket.



