Huawei pretekao Apple u isporukama pametnih satova

Zbog velike potražnje u Kini, globalno tržište pametnih satova zabilježilo je rast od 8 posto u drugom kvartalu ove godine, a Huawei je po globalnim isporukama završio na prvom mjestu ispred Applea

Prema novim podacima Counterpoint Researcha, Huawei je u drugom kvartalu 2025. zauzeo prvo mjesto po globalnim isporukama pametnih satova. Zahvaljujući rastu od čak 52 posto, nadmašili su i Apple po udjelu u isporukama te sada drže čak 21 posto tržišta.

Što se tiče cjelokupnog tržišta, analitičari Counterpointa navode da je u drugom kvartalu ove godine zabilježilo rast od 8 posto, što predstavlja veliki oporavak od višemjesečnog pada. Ključnu ulogu u tom oporavku imalo je kinesko tržište s obzirom na snažnu potražnju i rast tamošnjih brendova, pa je tako Xiaomi povećao isporuke za 38 posto, a Imoo za 21 posto.

Foto: Counterpoint Research

S druge strane, Apple i Samsung su na globalnoj razini imali pad isporuka od 3 posto, iako Apple i dalje dominira u segmentu naprednih pametnih satova, ponajviše zahvaljujući Watch Ultri 2 koja će u rujnu dobiti i još naprednijeg nasljednika.

Analitičari predviđaju da će tržište nastaviti rast i tijekom 2025., uz očekivani godišnji porast od oko 7 posto.