Huawei se želi boriti protiv američkih sankcija okrećući se softveru

Osnivač i izvršni direktor Huaweija, Ren Zhengfei, pozvao je svoje zaposlenike da tvrtku pretvore u veliku softversku silu u svrhu ublažavanja utjecaja američkih sankcija koje su negativno djelovale na razne hardverske operacije.

Naime, u internom dopisu do kojeg je došao Reuters, Zhengfei tvrdi da se Huawei treba usredotočiti na softver jer je industrija izvan američke kontrole te vjeruje da će tvrtka tada imati veću neovisnost i autonomiju. Zbog toga navodi da bi se trebali usmjeriti na izgradnju svojih softverskih ekosustava, poput operativnog sustava HarmonyOS, AI sustava u oblaku Mindspore i ostalih IT proizvoda.

„Jednom kada dominiramo Europom, Azijom i Afrikom, ako se američki standardi neće podudarati s našim i mi nećemo moći ući u SAD, onda SAD neće ući na naš teritorij“, rekao je Zhengfei ističući činjenicu da će se Huawei natjecati i na ostalim vodećim tržištima. Podsjećamo da je bivši američki predsjednik Donald Trump, stavio Huawei na crnu listi tvrtki 2019. godine te im tako među ostalom i onemogućio pristup ključnoj tehnologiji za proizvodnju pametnih telefona.

Izvršni direktor i osnivač Huaweija, Ren Zhengfei

Kako prenosi The Verge, Huawei je stvarao rezerve čipova i komponenata da bi barem donekle ublažio posljedice sankcija, no rezerve su se ubrzo potrošile, a u nekim su slučajevima čak i zastarjele. Osim toga, na tvrtku je uveliko utjecala zabrana korištenja Googleovih aplikacija i usluga na svojim pametnim telefonima zbog čega su mnogi potrošači odustali od kupnje Huawei uređaja, no pad su prodaje u svijetu nadoknadili porastom u Kini.

Nakon što je izabran novi američki predsjednik Joe Biden, Zhengfei se nadao otvorenijoj politici nove administracije te je pozvao na resetiranje odnose i zajednički uspjeh. No, Bidenova administracija do sada nije odgovorila na poziv Zhengfeija, pa tako niti jedna od sankcija nije povučena, iako su nedavno uklonili Xiaomi s crne liste kompanija s kojima se ne smije poslovati.