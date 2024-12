Kad će AGI? Kad se zaradi 100 milijardi dolara, kažu OpenAI i Microsoft

Prema pisanju Min Jeong Leeja i Iana Kinga, OpenAI i Microsoft su prošle godine postigli interni dogovor koji je definirao AGI kao točku u kojoj bi upravni odbor OpenAI-ja imao dovoljno dokaza da njihova tehnologija može generirati ukupno 100 milijardi dolara profita za investitore, uključujući Microsoft.

Nakon dostizanja AGI-ja po ovom internom kriteriju, OpenAI može prekinuti svoj sporazum s Microsoftom, čime bi mu onemogućio pristup budućim tehnološkim dostignućima. Postoji mogućnost da OpenAI izmijeni svoja pravila kako bi Microsoft zadržao pristup tehnologiji i nakon dostizanja AGI-ja, ali to je trenutni dogovor.

Gubici do 2029. godine

No optimistične financijske planove na stranu, prema svim trenutnim procjenama, put do AGI-ja bit će dugotrajan. OpenAI predviđa značajne financijske gubitke sve do 2029. godine, kada očekuje ostvarivanje prve dobiti. Ovaj vremenski okvir sugerira da proglašenje dostizanja AGI-ja po njihovim kriterijima, kao i potencijalna promjena u odnosu između Microsofta i OpenAI-ja, nisu izgledni u bliskoj budućnosti.

Vrludava retorika Sama Altmana

Zanimljiva je odnedavno retorika izvršnog direktora OpenAI-ja Sama Altmana o AGI-ju. Dok je ranije AGI predstavljan kao ključna prekretnica u razvoju umjetne inteligencije, Altman je nedavno umanjio njegov značaj. Prema njegovim riječima, AGI je u osnovi ekvivalent prosječnom zaposleniku kojeg biste mogli zaposliti kao suradnika. Također je naznačio da će AGI biti dostignut prije nego što većina ljudi očekuje, ali da će njegov učinak biti manji nego što se predviđa.

Altmanov vrludavi fokus se sve više prebacuje na koncept "superinteligencije" - naprednih sustava umjetne inteligencije sposobnih za rješavanje složenih globalnih izazova poput liječenja bolesti i omogućavanja kolonizacije svemira, dakle puno uže polje od one koja stoji u naslovu AGI.