Kako Spotify prestaje biti glazbena platforma

Spotify je u tjedan dana lansirao personalizirane podcastove, AI remikse s UMG-om i naraciju magazinskih članaka. Izgleda kao nadogradnja ali zajedno je mnogo više.

Ivan Podnar srijeda, 27. svibnja 2026. u 10:05
📷 BUG/AI
BUG/AI

Spotify nas zadnjih tjedana bombardira novitetima. Na prvi pogled, to su tek standardne nadogradnje: personalizirani podcasti generirani na zahtjev, desktop aplikacija Studio, strateško partnerstvo s Universal Music Groupom za licencirane obrade, te naracija magazinskih članaka iz teškaša poput The Atlantica i Voguea.

Od distributera do infrastrukture

Svaki od ovih koraka zasebno zvuči kao logičan odgovor na trendove. Ipak, kad se podvuče crta, slika je puno ozbiljnija: Spotify prestaje biti digitalni distributer i postaje infrastruktura. To je radikalna transformacija kompanije kakvu smo poznavali.

Što o svemu tome kaže vrh kompanije? Co-CEO Alex Norström u nedavnom je intervjuu za Financial Times pokazao da ne bježi od očitog apsurda, nego ga jednostavno pakira u PR celofan. Platforma želi biti ona koja je "legalna" i "kontrolirana", za razliku od, kako kaže, "kaotičnog AI prostora koji postoji bez nadzora". To je korektna korporativna izjava, ali ona ne nudi odgovor na ključno pitanje: zašto je sadržaj koji je donedavno bio razlog za brisanje odjednom postao premium feature?

AI više nije opasni divljak nego partner

Prošle sezone Spotify je bio prva linija obrane autorskih prava. Rigorozno su čistili AI sadržaj, uklanjali klonirane glasove i uvodili filtre protiv automatiziranog "smeća" koje je prijetilo potopiti platformu. Ove sezone, ta ista platforma taj isti sadržaj licencira, prepakirava i nudi pod oznakom "premium".

Stvar je, kao i uvijek u tehnološkoj industriji, u novcu i kontroli. S vremenske distance jasno je da Spotify nikada nije istinski vodio rat protiv umjetne inteligencije, nego protiv onih koji na njoj zarađuju mimo njihove blagajne. Danas, kada oni preuzimaju uzde, AI više nije opasni divljak koji uništava autorska prava, nego poželjan partner za dodatnu monetizaciju.

Razlog žurbu je jasan

Sa 761 milijunom korisnika, Spotify se suočava s klasičnim problemom mnogih velikih platformi: rast se usporava, a prosječni prihod po korisniku stagnira. Budući da su ugovori s velikim diskografskim kućama zacementirani i ne ostavljaju puno prostora za veću profitnu maržu, menadžment je posegnuo za jedinim preostalim rješenjem, recikliranjem. Ne treba im više glazbe, treba im način da postojeći sadržaj prepakiraju, stave novu mašnu i podignu cijenu.

Tko ne streama dovoljno, ne dobiva kartu

Najbolji primjer ove nove realnosti je sustav Reserved koji se testira u SAD-u. On Premium pretplatnicima daje pravo prvenstva pri kupnji ulaznica za koncerte, ali o tome ne odlučuje brzina prsta na tipkovnici, već algoritam. Pravo prolaza dobivaju oni s najviše streamova i najvećim angažmanom unutar aplikacije. Spotify se ovdje više ne postavlja kao posrednik, već kao regulator pristupa. Podaci o slušanju postali su valuta kojom plaćate ulaznicu u "povlašteni krug".

Slična se logika seli i u sferu novinarstva. Format naracije novinskih članaka pretvara tekstove magazina Rolling Stone u audio produkt dostupan unutar Spotifyjeve hijerarhije. Ono što su godinama radili s glazbom, monetizirali tuđi sadržaj kroz svoju platformu, sada primjenjuju na sve što se može pretvoriti u zvuk.

Licenca za 10.000 pjesama

Co-CEO Norström ne skriva transformaciju. Dok je ranije govorio o borbi protiv "prijevara i zloupotreba", danas partnerstvo s UMG-om prezentira kao alat da "jedna pjesma postane 10.000 pjesama". To je tehnički isti postupak koji je ranije, kad su ga radili drugi, bio razlog za restrikcije. Razlika je samo u tome tko stoji iza blagajne.

Javnosti se to prezentira kao "odgovoran i etičan pristup AI tehnologiji". Obećavaju se remiksi i obrade uz privolu izvođača i pravednu naknadu. Ipak, kad dođemo do pitanja koliko će točno mrvica pasti glazbenicima čiji se glasovi i stilovi ovako multipliciraju, priča očekivano postaje "poslovna tajna". Norström je dogovor nazvao povoljnim za sve strane, ali nije precizirao koliko je on doista povoljan za izvođače čiji se identitet sada može licencirati u beskonačnost.

 

✨ Dolby Vision HDR za kino doživljaj kod kuće

4K MiniLED TV TCL 65C6K

Dijagonala 65" (165 cm), 4K QLED 3840 × 2160, Google TV, Dolby Vision & Dolby Atmos, DVB-T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×1, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

679 Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-33%

Bluetooth slušalice SONY WH-CH720

Bežične slušalice, razne boje, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 30 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC) s Dual Noise Sensor + procesor V1, DSEE poboljšanje zvuka, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 35 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i USB kabel za punjenje, jamstvo 2 godine

79 119 Kupi

☀️ Sunce, druženje i glasniji JBL doživljaj

-40%

Bluetooth zvučnik JBL FLIP 6

Bluetooth zvučnik, JBL Original Pro Sound, 30 W snage, IP67 vodootporan i otporan na prašinu, Bluetooth 5.1, do 12 h reprodukcije, USB‑C punjenje, PartyBoost podrška, dostupno u više boja

89,99 149,99 Kupi

🎬 Kino doživljaj kod kuće uz Samsung OLED 4K

-44%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S84FAUXXH

Dijagonala 55" (139 cm), 4K UHD 3840 × 2160, Tizen OS, OLED (samoosvjetljujući pikseli), NQ4 AI Gen2 procesor, OLED HDR / HDR10+, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4 (2.1), USB ×2, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.3, Motion Xcelerator 120 Hz, Dolby Atmos, OTS Lite zvuk

799 1449 Kupi

🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu

-39%

Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN

3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, 380 W RMS snage, bežični subwoofer, Q‑Symphony i Adaptive Sound, SpaceFit Sound Pro podrška, Game Pro način, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Bluetooth 4.2, USB reprodukcija, masa seta 20.1 kg

279 459 Kupi

🚀 98" spektakl uz napredni TCL QLED prikaz

-200€

4K QLED TV TCL 98C6K

Dijagonala 98" (248 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, QLED tehnologija s bogatim bojama, Dolby Vision / napredni HDR, snažan zvuk, AI poboljšanje slike, moderan ultra‑tanak dizajn, Wi‑Fi, Bluetooth

1999 2199 Kupi

🎮 Savršen gaming i HDR doživljaj uz Hisense U7Q

-13%

4K Mini LED TV HISENSE 55U7Q

Dijagonala 55" (139 cm), Mini LED 4K UHD 3840 × 2160, 144 Hz Game Mode PRO, Dolby Vision / HDR10+, ugrađeni subwoofer i Dolby Atmos, VIDAA Smart TV, napredno lokalno zatamnjenje (Full Array), AI poboljšanje slike i zvuka

449 519 Kupi

🎬 Vrhunski kontrast i realizam uz Sony BRAVIA Mini LED

-100€

4K MINI LED TV SONY K65XR55B.CEI Bravia 5

Dijagonala 65" (164 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, BRAVIA 5 Mini LED tehnologija, XR procesor (Cognitive Processor XR), Dolby Vision / Dolby Atmos, X-Balanced Speaker, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1399 1499 Kupi

🎥 Mini projektor, maksimalan efekt

-40%

Smart mini projector HISENSE C1

4K UHD rezolucija, TriChroma RGB laser, 1600 ANSI lumena, 65–300″ slika, Dolby Vision & Atmos, AutoMagic fokus, 2×10 W JBL zvučnici, HDMI 2.0/2.1 + USB 2.0/3.0, LAN & Wi‑Fi, kompaktno kućište 9.7 × 7.1 × 8.5

1199 1999 Kupi

🔥 Impresivna 4K slika na velikih 75"

-28%

4K LED TV HISENSE 75A6Q

Dijagonala 75" (189 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, VIDAA Smart platforma, Direct LED tehnologija, Hi‑View Engine procesor, Dolby Vision / DTS Virtual:X, Game Mode, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×3, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

569 799 Kupi

🎯 Precizni detalji, prirodne boje i pouzdan LG webOS

-21%

4K LED TV LG 50UA75003LA

Dijagonala 50" (127 cm), 4K UHD TV, Alpha 7 AI Processor Gen8, webOS 25, HDR10 Pro, AI Picture i Sound Wizard, 60 Hz

369 469 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi