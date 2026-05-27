Kako Spotify prestaje biti glazbena platforma

Spotify je u tjedan dana lansirao personalizirane podcastove, AI remikse s UMG-om i naraciju magazinskih članaka. Izgleda kao nadogradnja ali zajedno je mnogo više.

Spotify nas zadnjih tjedana bombardira novitetima. Na prvi pogled, to su tek standardne nadogradnje: personalizirani podcasti generirani na zahtjev, desktop aplikacija Studio, strateško partnerstvo s Universal Music Groupom za licencirane obrade, te naracija magazinskih članaka iz teškaša poput The Atlantica i Voguea.

Od distributera do infrastrukture

Svaki od ovih koraka zasebno zvuči kao logičan odgovor na trendove. Ipak, kad se podvuče crta, slika je puno ozbiljnija: Spotify prestaje biti digitalni distributer i postaje infrastruktura. To je radikalna transformacija kompanije kakvu smo poznavali.

Što o svemu tome kaže vrh kompanije? Co-CEO Alex Norström u nedavnom je intervjuu za Financial Times pokazao da ne bježi od očitog apsurda, nego ga jednostavno pakira u PR celofan. Platforma želi biti ona koja je "legalna" i "kontrolirana", za razliku od, kako kaže, "kaotičnog AI prostora koji postoji bez nadzora". To je korektna korporativna izjava, ali ona ne nudi odgovor na ključno pitanje: zašto je sadržaj koji je donedavno bio razlog za brisanje odjednom postao premium feature?

AI više nije opasni divljak nego partner

Prošle sezone Spotify je bio prva linija obrane autorskih prava. Rigorozno su čistili AI sadržaj, uklanjali klonirane glasove i uvodili filtre protiv automatiziranog "smeća" koje je prijetilo potopiti platformu. Ove sezone, ta ista platforma taj isti sadržaj licencira, prepakirava i nudi pod oznakom "premium".

Stvar je, kao i uvijek u tehnološkoj industriji, u novcu i kontroli. S vremenske distance jasno je da Spotify nikada nije istinski vodio rat protiv umjetne inteligencije, nego protiv onih koji na njoj zarađuju mimo njihove blagajne. Danas, kada oni preuzimaju uzde, AI više nije opasni divljak koji uništava autorska prava, nego poželjan partner za dodatnu monetizaciju.

Razlog žurbu je jasan

Sa 761 milijunom korisnika, Spotify se suočava s klasičnim problemom mnogih velikih platformi: rast se usporava, a prosječni prihod po korisniku stagnira. Budući da su ugovori s velikim diskografskim kućama zacementirani i ne ostavljaju puno prostora za veću profitnu maržu, menadžment je posegnuo za jedinim preostalim rješenjem, recikliranjem. Ne treba im više glazbe, treba im način da postojeći sadržaj prepakiraju, stave novu mašnu i podignu cijenu.

Tko ne streama dovoljno, ne dobiva kartu

Najbolji primjer ove nove realnosti je sustav Reserved koji se testira u SAD-u. On Premium pretplatnicima daje pravo prvenstva pri kupnji ulaznica za koncerte, ali o tome ne odlučuje brzina prsta na tipkovnici, već algoritam. Pravo prolaza dobivaju oni s najviše streamova i najvećim angažmanom unutar aplikacije. Spotify se ovdje više ne postavlja kao posrednik, već kao regulator pristupa. Podaci o slušanju postali su valuta kojom plaćate ulaznicu u "povlašteni krug".

Slična se logika seli i u sferu novinarstva. Format naracije novinskih članaka pretvara tekstove magazina Rolling Stone u audio produkt dostupan unutar Spotifyjeve hijerarhije. Ono što su godinama radili s glazbom, monetizirali tuđi sadržaj kroz svoju platformu, sada primjenjuju na sve što se može pretvoriti u zvuk.

Licenca za 10.000 pjesama

Co-CEO Norström ne skriva transformaciju. Dok je ranije govorio o borbi protiv "prijevara i zloupotreba", danas partnerstvo s UMG-om prezentira kao alat da "jedna pjesma postane 10.000 pjesama". To je tehnički isti postupak koji je ranije, kad su ga radili drugi, bio razlog za restrikcije. Razlika je samo u tome tko stoji iza blagajne.

Javnosti se to prezentira kao "odgovoran i etičan pristup AI tehnologiji". Obećavaju se remiksi i obrade uz privolu izvođača i pravednu naknadu. Ipak, kad dođemo do pitanja koliko će točno mrvica pasti glazbenicima čiji se glasovi i stilovi ovako multipliciraju, priča očekivano postaje "poslovna tajna". Norström je dogovor nazvao povoljnim za sve strane, ali nije precizirao koliko je on doista povoljan za izvođače čiji se identitet sada može licencirati u beskonačnost.