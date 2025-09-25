Meta 'ukrala' još jednog ključnog istraživača iz OpenAI-ja

Mark Zuckerberg nastavlja agresivnu kampanju zapošljavanja i dovodi Yanga Songa, vrhunskog stručnjaka iz OpenAI-ja, u svoj novi laboratorij za superinteligenciju

Bug.hr četvrtak, 25. rujna 2025. u 18:04
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Mark Zuckerberg je osigurao još jedno veliko pojačanje za svoj tim, preotevši visokopozicioniranog istraživača iz OpenAI-a kako bi postao glavni istraživač u Meta Superintelligence Labsu (MSL). Kako prenosi Wired, radi se o Yangu Songu, koji je s radom započeo početkom ovog mjeseca.

Song, koji je prethodno vodio tim za strateška istraživanja u OpenAI-ju, sada će odgovarati Shengjiau Zhaou, još jednom bivšem zaposleniku OpenAI-ja koji nadgleda Metine napore u razvoju napredne umjetne inteligencije od srpnja. Ovaj potez slijedi nakon što je Zuckerberg ranije ovog ljeta započeo pravi "blitz" zapošljavanja, dovevši najmanje 11 vrhunskih istraživača iz tvrtki kao što su OpenAI, Google i Anthropic.

Yang Song je u OpenAI-ju radio od 2022. godine, a njegovo istraživanje bilo je usmjereno na poboljšanje sposobnosti modela za obradu velikih i složenih skupova podataka kroz različite modalitete. Još kao doktorand na Sveučilištu Stanford, razvio je revolucionarnu tehniku koja je pomogla u razvoju OpenAI-jevog modela za generiranje slika DALL-E 2. Zanimljivo je da su i on i njegov novi šef Zhao pohađali Sveučilište Tsinghua u Pekingu, a na Stanfordu su doktorirali pod istim mentorom, Stefanom Ermonom.

U internom dopisu poslanom zaposlenicima ovog ljeta, Zuckerberg je hvalio Zhaov impresivan životopis, navodeći ga kao sutvorca modela ChatGPT, GPT-4 i drugih u OpenAI-ju. U srpnju je Zuckerberg formalizirao njegovu ulogu glavnog znanstvenika za MSL, i to nakon što je Zhao, kako se navodi, zaprijetio povratkom u OpenAI te čak potpisao nove ugovore o radu.

Međutim, promet se ne odvija samo u jednom smjeru. Manji broj istraživača napustio je Meta Superintelligence Labs od njegovog osnivanja u lipnju. Dva bivša zaposlenika vratila su se u OpenAI, pri čemu se jedan od njih nikada nije ni pojavio na svom prvom radnom danu u Meti. Također, u srpnju je Metu napustio i istraživač Aurko Roy, koji se nakon samo pet mjeseci pridružio timu Microsoft AI.

Dolazak Songa dodatno pojačava konkurenciju unutar Metinog sve složenijeg AI odjela. Kada je Zhao zaposlen, pojavile su se špekulacije da je zamijenio Yanna LeCuna, dugogodišnjeg glavnog znanstvenika za umjetnu inteligenciju u Meti. LeCun je kasnije na LinkedInu pojasnio kako on ostaje na čelu Facebook AI Researcha (FAIR), temeljnog istraživačkog laboratorija tvrtke.

 



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi