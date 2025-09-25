Meta 'ukrala' još jednog ključnog istraživača iz OpenAI-ja

Mark Zuckerberg je osigurao još jedno veliko pojačanje za svoj tim, preotevši visokopozicioniranog istraživača iz OpenAI-a kako bi postao glavni istraživač u Meta Superintelligence Labsu (MSL). Kako prenosi Wired, radi se o Yangu Songu, koji je s radom započeo početkom ovog mjeseca.

Song, koji je prethodno vodio tim za strateška istraživanja u OpenAI-ju, sada će odgovarati Shengjiau Zhaou, još jednom bivšem zaposleniku OpenAI-ja koji nadgleda Metine napore u razvoju napredne umjetne inteligencije od srpnja. Ovaj potez slijedi nakon što je Zuckerberg ranije ovog ljeta započeo pravi "blitz" zapošljavanja, dovevši najmanje 11 vrhunskih istraživača iz tvrtki kao što su OpenAI, Google i Anthropic.

Yang Song je u OpenAI-ju radio od 2022. godine, a njegovo istraživanje bilo je usmjereno na poboljšanje sposobnosti modela za obradu velikih i složenih skupova podataka kroz različite modalitete. Još kao doktorand na Sveučilištu Stanford, razvio je revolucionarnu tehniku koja je pomogla u razvoju OpenAI-jevog modela za generiranje slika DALL-E 2. Zanimljivo je da su i on i njegov novi šef Zhao pohađali Sveučilište Tsinghua u Pekingu, a na Stanfordu su doktorirali pod istim mentorom, Stefanom Ermonom.

U internom dopisu poslanom zaposlenicima ovog ljeta, Zuckerberg je hvalio Zhaov impresivan životopis, navodeći ga kao sutvorca modela ChatGPT, GPT-4 i drugih u OpenAI-ju. U srpnju je Zuckerberg formalizirao njegovu ulogu glavnog znanstvenika za MSL, i to nakon što je Zhao, kako se navodi, zaprijetio povratkom u OpenAI te čak potpisao nove ugovore o radu.

Međutim, promet se ne odvija samo u jednom smjeru. Manji broj istraživača napustio je Meta Superintelligence Labs od njegovog osnivanja u lipnju. Dva bivša zaposlenika vratila su se u OpenAI, pri čemu se jedan od njih nikada nije ni pojavio na svom prvom radnom danu u Meti. Također, u srpnju je Metu napustio i istraživač Aurko Roy, koji se nakon samo pet mjeseci pridružio timu Microsoft AI.

Dolazak Songa dodatno pojačava konkurenciju unutar Metinog sve složenijeg AI odjela. Kada je Zhao zaposlen, pojavile su se špekulacije da je zamijenio Yanna LeCuna, dugogodišnjeg glavnog znanstvenika za umjetnu inteligenciju u Meti. LeCun je kasnije na LinkedInu pojasnio kako on ostaje na čelu Facebook AI Researcha (FAIR), temeljnog istraživačkog laboratorija tvrtke.