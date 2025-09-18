Meta predstavila dva nova modela pametnih naočala

Iako će Ray Ban Meta druge generacije vjerojatno biti prodavanije, svakako su zanimljivije naočale Ray-Ban Display koje dolaze s ugrađenim zaslonom u leći

Matej Markovinović četvrtak, 18. rujna 2025. u 14:34
📷 Foto: Meta
Foto: Meta

Meta je na konferenciji Meta Connect 2025 predstavila dva nova modela svojih pametnih naočala, Ray-Ban Display s ugrađenim zaslonom u leći te Ray-Ban Meta druge generacije.

Naime, Ray-Ban Display imaju heads-up zaslon u desnoj leći rezolucije 600 x 600, frekvencije osvježavanja do 90 Hz te svjetline od 5.000 nita. Zaslon će moći prikazivati poruke i videopozive preko WhatsAppa i Messengera, navigaciju, prijevod razgovora u stvarnom vremenu, kao i informacije o glazbi te odgovore Metinog AI asistenta.

Naočale također imaju kameru od 12 MP koja snima 3K video pri 30 FPS-a, 3x digitalni zum, dva zvučnika i šest mikrofona. Moguća je i kontrola gestama zahvaljujući podršci za Metin Neural Band, narukvicu otpornu na vodu s baterijom koja traje do 18 sati. Što se, pak, tiče autonomije na naočalama, Meta navodi da će izdržati šest sati te uz kutiju dodatnih 24 sata rada.

Od ostalih značajki, tu je i podrška za Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 te 32 GB memorije i 2 GB RAM-a. Cijena im iznosi 800 dolara i prodaja kreće krajem ovog mjeseca u SAD-u. U Kanadu, Francusku, Italiju i Ujedinjeno Kraljevstvo stižu početkom 2026. godine.

Kad je riječ o drugoj generaciji Metinih Ray-Ban naočala, novost je da nude do osam sati autonomije bez kutije i 48 sati s kutijom, a po novome imaju i brzo punjenje do 50 posto kapaciteta za 20 minuta. Naočale snimaju video u 3K rezoluciji pri 60 FPS-a, a uskoro će putem softverske nadogradnje dobiti i mogućnost snimanja hyperlapse i slow-motion videa, kao i opciju Conversation Focus koja izdvaja glas sugovornika i smanjuje pozadinsku buku.

Druga generacija već je dostupna za kupnju u SAD-u po cijeni od 380 dolara u dizajnima Wayfarer, Skyler i Headliner. Dostupnost u Europi nije još poznata.

 



Kupi