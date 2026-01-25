Koliko se isplati biti vloger i koji je hrvatski YouTube kanal najuspješniji

Razvoj digitalnih medija u posljednja dva desetljeća u potpunosti je promijenio način na koji ljudi stvaraju i konzumiraju sadržaj. U posljednjih nekoliko godina pojava vlogera, nove vrste javnih osoba kreatora sadržaja koji redovito snimaju video uratke i tako okupljaju milijunsku publiku, postala je izrazito popularna i privlačna mnogima koji razmišljaju o tome kako spojiti hobi i potencijalnu zaradu

Za one koji nisu upućeni u vloganje, snimanje i vrijednost gledanja tuđeg video sadržaja dali smo osnovno objašnjenje.

Što je vlog?

Vlog je videozapis u kojem autor, najčešće u neformalnom i osobnom tonu, prikazuje svoj svakodnevni život, mišljenja, putovanja, interese ili određenu temu poput mode, gaminga, edukacije ili tehnologije. Ono što vlog razlikuje od tradicionalnih medija jest neposrednost i osjećaj bliskosti između autora i publike. Upravo ta povezanost omogućila je vlogerima da izgrade vjerne zajednice pratitelja, što je temelj njihove moguće financijske zarade.

Kako kreatori zarađuju na društvenim mrežama?

Zarada na YouTubeu najčešće dolazi iz više izvora. Osnovni oblik prihoda ostvaruje se putem reklama koje se prikazuju uz videozapise, no značajniji prihodi obično dolaze od sponzorstva, suradnji s brendovima, donacija gledatelja te prodaje vlastitih proizvoda ili usluga. Uspješni youtuberi, odnosno vlogeri mogu ostvarivati visoke prihode i živjeti isključivo od svog sadržaja. Međutim, važno je naglasiti da takvi primjeri predstavljaju manjinu. Većina kanala nikada ne dosegne razinu gledanosti koja bi omogućila stabilnu i dovoljnu zaradu.

Instagram je platforma na kojoj se zarada najčešće ostvaruje kroz suradnje s brendovima. Tvrtke plaćaju influencerima da u objavama ili pričama promoviraju proizvode, usluge ili događaje. Kreatori također mogu zarađivati putem affiliate marketinga (provizija od prodaje preko linkova), pretplata, donacija, te prodajom vlastitih proizvoda, tečajeva ili digitalnog sadržaja. Za razliku od YouTubea, Instagram manje ovisi o klasičnim oglasima, a više o marketingu i osobnom brendu. Na instagramu nema stabilne isplate po broju pregleda jer se algoritam često mjenja i iziskuje se stalna aktivnost.

Na TikToku kreatori mogu zarađivati kroz TikTok Creator Fund ili slične programe, gdje se isplaćuje novac na temelju pregleda i aktivnosti. Međutim, ti prihodi su često manji, pa većina kreatora najviše zarađuje kroz sponzorstva, promocije brendova, poklone tijekom prijenosa uživo (live) te preusmjeravanje publike na druge platforme ili vlastite proizvode. TikTok je posebno snažan za brzo stvaranje popularnosti, ali stabilna zarada obično dolazi izvan same platforme. Na TikToku su isplate manje, publika je promjenjiva i manje lojalna i videa su jako kratka.

Prednosti vlogovanja

Jedna od prednosti vlogovanja jest relativno niska početna ulaganja. Za početak su dovoljni pametni telefon, pristup internetu i osnovno znanje montaže. Osim toga, vloger ima veliku kreativnu slobodu te samostalno bira teme, stil izražavanja i tempo rada. Mnogi u tome vide priliku za osobni razvoj, izražavanje identiteta i izgradnju vlastitog brenda. YouTube također omogućuje izravan utjecaj na publiku, pa vlogeri mogu informirati, educirati i poticati društvene rasprave.

Izazovi

S druge strane, stvaranje vlastittog sadržaja nosi brojne izazove. Konkurencija na YouTubeu i ostalim platformama iznimno je velika, jer se svakodnevno objavljuju milijuni novih videozapisa. Probiti se među tolikim sadržajem zahtjeva vrijeme, znanje, upornost i često dozu sreće. Zarada je nestabilna i ovisi o algoritmima platforme, interesu publike i oglašivačima, što znači da prihodi mogu naglo rasti, ali i jednako brzo pasti. Uz to, uspješno vođenje kanala zahtijeva stalnu produkciju sadržaja, što uključuje snimanje, montažu, planiranje, promociju i komunikaciju s publikom, pa taj posao često preraste u više od punog radnog vremena.

Ne smije se zanemariti ni psihološki aspekt. Izloženost javnosti donosi negativne komentare, pritisak stalne prisutnosti i usporedbe s drugima, što može dovesti do stresa i izgaranja. Mnogi vlogeri javno govore o gubitku privatnosti i mentalnim teškoćama koje prate život pred kamerama.

Što kaže statistika

Procjenjuje se da postoje više od 114 milijuna aktivnih YouTube kanala širom svijeta, što uključuje individualne kreatore, medijske tvrtke i organizacije. Svakog dana se na platformu učitavaju milijuni novih videozapisa koji doprinose ukupnom broju sadržaja, koji doseže milijarde dnevnih prikaza diljem svijeta. U 2025. godini YouTube je imao oko 5,1 milijardi videozapisa na platformi i preko 360 sati videozapisa učitanih svake minute.

Instagram ima ogroman broj korisnika. Prema najnovijim podacima, platforma je dosegnula čak 3 milijarde mjesečno aktivnih korisnika globalno. Drugi izvori navode oko 2 milijarde mjesečno aktivnih korisnika, ali bez obzira na varijacije, Instagram je među najpopularnijim društvenim mrežama na svijetu. Instagram korisnici provode u prosjeku između 49 do 60 minuta dnevno koristeći aplikaciju, posebno kroz Reels, Stories i druge formate videozapisa. Na Instagramu se objavljuju stotine milijuna sadržaja dnevno, uključujući slike, Reels, Stories i videozapise, a mjesečno se učitava preko 3 milijarde novih objava (uključujući sve vrste sadržaja).

TikTok ima oko 1,67-1,88 milijardi mjesečno aktivnih korisnika globalno, prema procjenama iz različitih izvora. Procjenjuje se da TikTok ima između 875 milijuna i 954 milijuna dnevno aktivnih korisnika, odnosno ljudi koji koriste aplikaciju svaki dan. Prosječni korisnik TikToka provodi oko 95 minuta dnevno gledajući videozapise. Na TikToku se iznimno puno sadržaja dijeli, prema jednom akademskom istraživanju, za jedan dan može se registrirati stotine milijuna videozapisa objavljenih na platformi (u jednom promatranom periodu oko 117 milijuna videozapisa u jednom danu).

Tako da milijuni ljudi svakodnevno provode vrijeme gledajući videozapise, a vlogeri koji privuku veliki broj gledatelja mogu očekivati i značajniju zaradu. Zarada se najčešće ostvaruje putem prihoda od oglasa koji se prikazuju na videozapisima, kao i kroz sponzorstva, promocije brendova, donacija, prodaje proizvoda ili članstva.

Na koji način se dođe do veće zarade?

Zarade na Youtube mogu jako varirati, dok neki veliki kanali zarađuju tisuće ili čak stotine tisuća eura mjesečno, manji kanali često zarađuju vrlo malo ili gotovo ništa. Svaki novi kanal mora prvo privući 1000 pretplatnika, imati 4.000 sati gledanja unutar zadnjih 12 mjeseci ili deset milijuna pregleda Shortsa u zadnjih 90 dana da bi se mogao monetizirati tj. pristupiti YouTube Partner Programu. Mnogi se pitaju da li mu se to uopće isplati i što ako ne uspije?

Važno je istaknuti da broj pretplatnika nije jedini faktor uspjeha, ključnu ulogu igraju pregledi videozapisa, angažman publike i vrsta sadržaja. Dakle, prva karakteristika koja određuje zaradu je geolokacija publike, odnosno iz kojih država ljudi gledaju određene video sadržaje (za većinu kreatora najbolja je zarada za publiku iz Amerike, Švicarske, Njemačke, Australije i sl.). Druga važna karakteristika je kategorija kojoj pripada vaš video, nije isto je li riječ o kategoriji marketinga, biznisa, financija ili o nečem manje zanimljivom za bogatiju publiku. Treća karakteristika je duljina videa. U dulji video stane više reklama i zato su oni bolje plaćeni. Videozapisi s višim brojem pregleda znatno bolje zarađuju putem oglasa, a popularnost određenih tema može značajno utjecati na to koliko će kanal privući gledatelja i oglašivača.

Također, sami vlogeri moraju uložiti dosta vremena u planiranje, snimanje i uređivanje sadržaja, komunikaciju s publikom te pratiti trendove kako bi ostali relevantni i vidljivi među konkurencijom.

Uspješni primjeri svjetskih kanala

Primjerice, popularni Youtube kanal „WORLD TOP“ s milijunima pretplatnika može imati procijenjenu mjesečnu zaradu u rasponu od 156 tisuća do 935 tisuća eura samo od pregleda i oglasa. Nasuprot tomu, manji kanali s nekoliko stotina tisuća pregleda često imaju zarade mjesečno u rasponu od samo nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura i moraju kombinirati YouTube s drugim aktivnostima ili izvorima prihoda.

Jedan od najpoznatijih primjera je Ryan’s World, dječji YouTube kanal s desecima milijuna pretplatnika i milijardama pregleda, koji je prema procjenama generirao milijune dolara prihoda tijekom godina.

Koliko su u 2025. godini zaradili pojedini regionalni Youtube kanali?

Budući da je preko YouTubea teško doći do lakše dostupnih lista uspješnosti, prikazati ćemo par primjera, za orijentaciju, YouTube kanala koji su svoju zaradu javno objavili:

Vlasnik kanala Biznis priče je u 2025. godini za objavljeni sadržaj imao oko 40 milijuna pregleda, 2,7 milijuna sati gledanja, dobio je 21 tisuću novih pretplatnika i ukupno je zaradio 25.000 eura.

Kanal Cile ST, koji je u 2025. imao 5 milijuna pregleda, oko 370 tisuća sati gledanja i novih 9 tisuća pretplatnika je zaradio oko 5 tisuća eura. U 14 godina rada ovaj kanal je zaradio oko 38.500 eura.

Kanal Moto Dnevnik, koji je u 2025. imao oko 1 milijuna pregleda, oko 21 tisuća sati gledanja i novih 3,5 tisuća pretplatnika je zaradio oko 200 eura.

Kanal Šemso u Njemačkoj koji ima oko 9.5 tisuća pretplatnika je zaradio za objavu 181 video uradaka oko 2.585 eura. I kako on kaže kada plati porez će mu ostati oko 1.900 eura.

Ako ćete sami gledati izvještaje važne su vam dva podatka CPM i RPM. Njihovo značenje je: CPM - znači koliko tvrtke plate Youtubeu za 1.000 pregleda, a RPM - koliko dobije kreator sadržaja za 1.000 pregleda.

Koji su uspješni hrvatski YouTube kanali?

Prema najnovijim statističkim listama Hafe koja prati broj pretplatnika na YouTubeu, trenutačno najviše pretplatnika, među kanalima koji se smatraju hrvatskim, ima 2CELLOS, glazbeni kanal dvojca Luka Šulić i Stjepan Hauser. Taj kanal broji više od 5,7 milijuna pretplatnika, što ga čini najpraćenijim YouTube kanalom povezanim s Hrvatskom. Uz to ima i milijarde pregleda ukupno, što pokazuje ogromnu globalnu gledanost njihovih videozapisa. Procjenjuje se da taj kanal može godišnje zaraditi do pola milijuna eura samo od AdSense prihoda u slučaju velikog broja pregleda.

Za primjer popularnih hrvatskih kanala sa sadržajima koji nisu glazbeni nego su zabavni ili općeniti je KingsOfFailsShow, s više od milijun i pol pretplatnika, što ga čini jednim od najjačih u toj kategoriji.

Za usporedbu, Kanal Hrvatska radiotelevizija (HRT) s oko 293 tisuća pretplatnika i stotinama milijuna pregleda može mjesečno generirati oko €2.560 do €15.400 od oglasa.

Još ću jednom napomenuti da zarada nije direktno proporcionalna broju pretplatnika i da su pregledi videozapisa i angažman publike važniji faktori, jer na primjer AdSense i oglašivači više plaćaju za stvarnu gledanost i interakciju. Osim toga, kreatori također često ostvaruju prihode kroz sponzorstva, affiliate marketing i prodaju vlastitih proizvoda ili usluga, što često nadmašuje zaradu od oglasa.