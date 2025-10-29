OpenAI i Microsoft revidirali ugovor o suradnji, s fokusom na AGI i komercijalnu fleksibilnost

Novi sporazum potvrđuje Microsoftov vlasnički udio od 27%, uvodi neovisnu provjeru opće umjetne inteligencije, uvodi nove odnose, ali i objema stranama omogućuje veću neovisnost u razvoju i poslovanju

Sandro Vrbanus srijeda, 29. listopada 2025. u 06:30

Microsoft i OpenAI, čija suradnja na razvoju modela i alata umjetne inteligencije traje od 2019. godine, ušli su u novu fazu te suradnje potpisivanjem obnovljenog sporazuma. Ovim se sporazumom, prema objavi na Microsoftovom blogu, "nadograđuju temelji partnerstva i postavljaju uvjeti za dugoročni uspjeh obiju organizacija".

Kao dio sporazuma, Microsoft podržava transformaciju OpenAI-ja u profitnu organizaciju s neprofitnim dijelovima, kao i provedenu rekapitalizaciju. Nakon nje, Microsoftov udio u OpenAI-ju procijenjen je na približno 135 milijardi dolara, što predstavlja oko 27% vlasništva. Prije nedavnih krugova financiranja, Microsoftov vlasnički udio u profitnom dijelu OpenAI-ja iznosio je 32,5%.

Proglašenje AGI-ja ključni je trenutak

Sporazum zadržava ključne elemente koji su poticali dosadašnju suradnju. OpenAI ostaje Microsoftov vodeći dobavljač AI modela, dok Microsoft zadržava ekskluzivna prava na intelektualno vlasništvo i ekskluzivnost Azure API-ja. Zanimljivo, to je ugovoreno tako da važi "sve do trenutka postizanja opće umjetne inteligencije (AGI)". Imajući takav scenarij na umu, sporazum uvodi i značajne nove odredbe. Ključna promjena odnosi se upravo na proglašenje AGI-ja. Jednom kada (ne kažu "ako", op.a.) ga OpenAI službeno proglasi, tu će činjenicu morati potvrditi neovisno stručno povjerenstvo. Nakon toga doći će do neminovne promjene ugovornih odnosa.

Microsoftova prava na intelektualno vlasništvo iz AI modela i proizvoda produljena su do 2032. godine, sada uključuju i modele razvijene nakon postizanja AGI-ja, uz odgovarajuće sigurnosne mehanizme. Prava na istraživanje, definirana kao povjerljive metode razvoja, ostaju Microsoftu do verifikacije AGI-ja ili do 2030. godine, ovisno o tome što nastupi ranije.

Veća sloboda

OpenAI i Microsoft revidiranim ugovorom dobivaju veću neovisnost. Microsoftova prava na intelektualno vlasništvo po novome izričito isključuju potrošački hardver tvrtke OpenAI – dakle, onaj koji se razvija u suradnji sa startupom io Jonyja Ivea. S druge strane, OpenAI smije razvijati određene proizvode s trećim stranama. Microsoft također može neovisno raditi na razvoju AGI-ja, samostalno ili u partnerstvu s trećim stranama. Sporazum o podjeli prihoda također ostaje na snazi do verifikacije AGI-ja. Postigne li Microsoft AGI prije OpenAI-ja, a korištenjem njihovog intelektualnog vlasništva, takvi modeli imat će na raspolaganju ograničene računalne resurse.

OpenAI se ugovorom obvezao na kupnju dodatnih 250 milijardi dolara vrijednih Azure usluga, a Microsoft više nema pravo prvokupa kao OpenAI-jev pružatelj računalnih resursa. Nadalje, OpenAI sada može pružati API pristup klijentima iz sektora nacionalne sigurnosti SAD-a, neovisno o pružatelju usluga u oblaku, te smije javno objavljivati modele s otvorenim težinama ("open-weight") koji zadovoljavaju propisane kriterije.

