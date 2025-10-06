Osnivač Spotifya Daniel Ek povlači se s mjesta izvršnog direktora

Ek navodi da ova promjena samo formalizira model vođenja koji već godinama prakticira zajedno sa svojim supredsjednicima

Nakon gotovo dva desetljeća na čelu Spotifya, osnivač i dosadašnji izvršni direktor Daniel Ek povlači se s funkcije. Od 1. siječnja 2026. godine preuzet će novu ulogu izvršnog predsjednika, dok će ga na čelu tvrtke zamijeniti dvojac supredsjednika, Gustav Söderström i Alex Norström, dugogodišnji Spotifyevi rukovoditelji.

- „Tijekom posljednjih nekoliko godina, velik dio svakodnevnog upravljanja i strateškog usmjeravanja Spotifya prepustio sam Alexu i Gustavu koji su oblikovali tvrtku od samih početaka i sada su više nego spremni voditi nas u sljedeću fazu. Ova promjena samo formalizira ono kako već funkcioniramo“, rekao je Ek u priopćenju objavljenom prošloga tjedna te je istaknuo kako mu je bila čast voditi Spotify gotovo 20. godina.

Ek, čije se bogatstvo prema Forbesu procjenjuje na oko 9,8 milijardi dolara, vodio je Spotify od njegovog lansiranja 2008. godine do današnje tržišne vrijednosti od 140 milijardi dolara. Spotify danas broji skoro 700 milijuna korisnika i 280 milijuna pretplatnika, što je rast od 11 i 12 posto u odnosu na prošlu godinu.

Tvrtka u aktualnom tromjesečju očekuje dodatnih 14 milijuna aktivnih korisnika i pet milijuna novih Premium pretplatnika, unatoč poskupljenju usluge uvedenom u kolovozu. Uz to, prošloga je mjeseca počelo i uvođenje zvuka visoke rezolucije.