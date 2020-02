SAD novom uredbom žele TSMC-u zabraniti prodaju čipova Huaweiju

Amerikanci su spremni za novi napad na Huawei. Nakon uvedenih sankcija sredinom svibnja 2019. godine kojima su zabranili američkim tvrtkama suradnju s Huaweijem te prodaju čipova i druge opreme koja sadrži 25% američkih tehnologija. Prodaja takvih proizvoda je moguća isključivo uz ishođenje potrebne licence od strane američkih vlasti.

To je bilo dovoljno da najveći proizvođač čipova u svijetu TSMC odmahne rukom na američke zahtjeve i nastavi poslovnu suradnju s Huaweijem po pitanju proizvodnje čipa Kirin. Naime, TSMC je zaključio kako proizvodnjom navedenog čipa ne krši sankcije, jer se isti temelji na ARM arhitekturi koja je originalno britanska.

Naravno da takav razvoj situacije nije od volje Amerikancima pa su se dali na smišljanje novog plana kako dodatno onemogućiti Huawei u proizvodnji pametnih telefona, tableta i druge elektroničke opreme. I čini se da su se dosjetili. Reuters izvještava kako su Amerikanci odlučili zabraniti TSMC-u prodaju čipova Huaweiju, jer su isti nastali pomoću strojeva koje proizvodi SAD.

Do sada strojevi nisu bili problem, jer isti nisu bili obuhvaćeni američkim svibanjskim pravilima. Nova uredba koja bi obuhvatila ovog puta i strojeve za proizvodnju čipova razmatrat će se tijekom ovog i idućeg tjedna, te ako bude usvojena TSMC će ubuduće morati ishoditi licencu za proizvodnju čipova za Huawei. Naravno ako uredba bude usvojena ista će obvezivati i sve ostale neameričke tvrtke da prije suradnje s Huaweijem ishode potrebnu licencu od Amerikanaca.

Do sada se Huawei koliko-toliko uspješno se odupirao američkim sankcijama, zabranjen Google ekosustav zamijenili su vlastitim HMS ekosustavom. No pronaći strojeve za izradu čipova koji nisu Made in USA bit će teško, ako ne i nemoguće.

Za sada nema komentara od strane američke administracije, Huaweija i TSMC-a na Reutersove navode.