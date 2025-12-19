Čitatelji biraju - najbolje u 2025. godini: Grafičke kartice

Na redu je treća kategorija od deset kategorija u anketi u kojoj biramo najbolji proizvod za 2025. - grafičke kartice

Novi dan, nova kategorija u našoj anketi za čitatelje - koju od ponuđenih 10 grafičkih kartica smatrate svojim najboljom?

Ako vam je, pak, promaklo, dajte svoj glas i u prethodnim dvjema anketama za kategorije Audio i Gadgeti za najbolji uređaj.

Obratite pažnju u današnjoj i kasnijim anketama da neki od njih imaju vrlo slična imena.

Anketa Glasanje do 26.12.2025. Glasanje zatvoreno Grafičke kartice ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti 16GB ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition 16G Gigabyte Aorus GeForce RTX 5070 Ti Master 16G Gigabyte Aorus GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16G PowerColor Radeon RX 9070 XT Reva Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16 GB Ukupni broj glasova: Pošalji glas