"Leteći vodotoranj" SpaceX-a prvi put samostalno poletio

"I vodotornjevi mogu letjeti" – bio je komentar Elona Muska na događaj koji se zbio ovoga četvrtka u noći po lokalnom vremenu u Teksasu. Dakako, radilo se o prvom samostalnom polijetanju Starhoppera, testnog prototipa nove, atraktivne i napredne rakete od nehrđajućeg čelika Starship kompanije SpaceX.

Starhopper, koji malo izgledom i podsjeća na vodotoranj, pogonjen novim tipom raketnog motora Raptor, u travnju ove godine prvi se puta odlijepio od tla u prvom "skoku" prilikom kojeg je bio iz sigurnosnih razloga vezan za tlo. No, prošle noći isti je prototip uz pomoć raketnog motora poletio, ostao u zraku nešto kraće od minute, te sletio nekoliko desetaka metara dalje. Ovaj događaj je koliko-toliko zabilježen u priloženom videu.

Starhopper u usporedbi sa Starshipom

Sljedeći test trebao bi se dogoditi unutar narednih tjedan ili dva, a tada će Starhopper "skočiti" oko 200 metara. Krajnji cilj svih ovih testiranja jest stvoriti upotrebljivi svemirski brod kojim će ljudi i teret moći putovati do Mjeseca ili Marsa i natrag, i to već kroz dvije do četiri godine.

Starship će, prema planu, biti visok oko 120 metara, a trebao bi biti u stanju do Marsa prevesti 100 članova posade i preko 100 tona tereta. Starhopper je visok manje od 20 metara, promjera oko 10 metara, a pogoni ga samo jedan Raptor motor. Na finalnom svemirskom brodu trebalo bi biti postavljeno više od 40 motora istog tipa. Dakako, Starship i motori bit će u potpunosti višestruko upotrebljivi.

Kako se na vanjskim video zapisima od vatre i dima ne vidi točno kako je prototip poletio i sletio, Elon Musk je nešto kasnije tvitnuo atraktivni video koji izbliza prikazuje raketni motor Raptor tijekom ovog testiranja...

…te snimku cijelog testa zabilježenu iz drona: