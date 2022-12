Posljednje tehnikalije prelaska na euro: sve što trebate znati na jednom mjestu

Republika Hrvatska kao službenu će valutu od 1. siječnja 2023. prihvatiti euro, čime će zamijeniti svoju nacionalnu valutu kunu, nakon nešto više od 27 godina. Velika promjena zahvatit će baš sve koji u Hrvatskoj žive, a najviše one koji posluju s gotovinom. Stoga je predviđeno prijelazno razdoblje u trajanju od dva tjedna, pa će u vrijeme od 1. do 14. siječnja biti u optjecaju obje valute. Plaćanja će se moći obavljati u kunama ili eurima, dok će se kusur vraćati samo u eurima (osim u iznimnim situacijama).

Preračunavanje

Kune se u eure pretvaraju po fiksnom tečaju konverzije, koji iznosu 7,5345 kuna za 1 euro. Preračunavanje eura u kune i obratno u narednim će tjednima biti vrlo tražena aktivnost. Iz tog razloga HNB je izdao svoju aplikaciju, mobilni kalkulator euroHR, o kojem više možete doznati na ovom mjestu.

Tijekom prijelaznog razdoblja s preračunom će se morati boriti i trgovci i ugostitelji, pogotovo kod plaćanja kunama te vraćanja kusura u eurima. I za to postoji rješenje u obliku mobilne aplikacije, o čemu smo već pisali ovdje.

Kune u eure možete preračunati i sami – dijeleći kunski iznos "u glavi" s otprilike 7,5. Ili, kako je savjetovao matematičar Toni Milun, možete ga i podijeliti s 10 pa na rezultat dodati trećinu. To će vam dati okvirno točan iznos u eurima.

Računi, bankomati, kartice

Po fiksnom će tečaju u ponoć 1. siječnja biti pretvoreni svi iznosi na računima građana. Svi postojeći ugovori i drugi pravni instrumenti koji sadrže pozivanje na kunu će i dalje vrijediti, poručilo je Ministarstvo financija, prema načelu neprekidnosti pravnih instrumenata. To se odnosi i na ugovore o kreditima.

Od 15. prosinca u Hrvatskoj je započeo i intenzivan proces prebacivanja oko 4 tisuće bankomata na euro. Stoga ovih dana mnogi od njih ne rade, a popis aktivnih bankomata trebao bi biti koliko-toliko ažuran na interaktivnoj karti Hrvatske udruge banaka. Do 15. siječnja svi bankomati trebali bi biti prilagođeni i operativni za rad s eurom. Do tada će građani moći podizati gotovinu na bilo kojem bankomatu, čak i uređajima drugih banaka, bez dodatne naknade.

Kad je riječ o novogodišnjoj noći, banke su najavile kako tijekom nekoliko sati, od subotnje večeri do nedjeljnog jutra, vjerojatno neće raditi kartice. Tijekom ažuriranja sustava za plaćanja karticama, oni koji planiraju na dočeku Nove godine plaćati hranu i piće, trebali bi sa sobom imati gotovinu. Isto vrijedi i za vožnje taksijima, gdje se ne bi trebalo oslanjati na plaćanje karticama ili mobilnim aplikacijama.

Telekomi

Domaći telekomi svoje će cijene također pretvoriti u iznose u eurima prema fiksnom tečaju konverzije. To će činiti u novogodišnjoj noći, pa će i kod njih doći do određenih zastoja u radu. Hrvatski Telekom tako je najavio nedostupnost svojeg webshopa u razdoblju od 21 sat 31. prosinca 2022. do 23:59 sati 1. siječnja 2023. Za to vrijeme neće se moći ni aktivirati opcije, uključujući i roaming, kao ni kupovati HT usluge niti nadoplatiti bonovi, ali kažu da će pozivi, poruke i pristup Internet raditi normalno.

Iz A1 Hrvatska najavili su da će zbog prelaska na euro od 31. prosinca 2022. u 21 sat do 3. siječnja 2023. u 23:59 sati biti provedeno ažuriranje sustava. Zbog toga njihovi korisnici tada neće moći kupovati na webshopu, aktivirati opcije roaminga te onih koje uključuju dodatni podatkovni promet i slično, kao ni pristupiti aplikaciji i portalu Moj A1, dok će telekomunikacijska mreža neometano raditi.

Telemach Hrvatska korisnike svoje mobilne mreže obavijestio je da će se zbog uvođenja eura u razdoblju od 31. prosinca 2022. do 6. siječnja 2023. odvijati nadogradnja sustava za Telemach pretplatnike. Tijekom tih radova u svim kanalima neće biti moguće uključivanje i isključivanje tarifnih paketa i opcija (npr. roaming paketi, data paketi) te kupovina dodatnih sadržaja.

Višemjesečna državna kampanja potrudila se pojasniti građanima proces uvođenja eura

Režije

U ovom se razdoblju postavlja i pitanje što s uplatnicama za režije i sličnima – onima koje su stigle u kunama, a platit ćemo ih nakon 1. siječnja, u eurima. Hrvatska udruga banaka poručuje: Valuta koja je navedena na računima, tako ćete i platiti. Računi za potrošnju u prosincu ionako će biti izdani u siječnju 2023. i bit će u eurima. Za uplatnice koje su građani dobili unaprijed i na kojima je iznos plaćanja u kunama, a plaćat će ih nakon uvođenja eura, banka je dužna izvršiti plaćanje u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje. Banke će postupati na ovaj način do 1. srpnja 2023. godine.

Isto vrijedi i za Finu. Ona će nakon 1. siječnja pa do 30. lipnja 2023. godine zaprimati naloge ispostavljene u kunama te će ih provoditi u eurima, uz primjenu fiksnog konverzijskog tečaja.