Povratak izgubljenog prijatelja: nostalgija za GPT-4o nakon nenajavljenog uvođenja verzije GPT-5

Masovno negodovanje korisnika natjeralo je OpenAI da vrati GPT-4o, „toplijeg“ i pristupačnijeg prethodnika, nakon što je hladni i distancirani GPT-5 izazvao lavinu kritika.

Početkom kolovoza OpenAI je zamijenio GPT‑4o novim modelom GPT‑5, uvjeren da korisnici žele najnoviju i najnapredniju verziju. GPT‑4o je nestao iz izbornika bez objašnjenja, a GPT‑5 postao zadani izbor.

Za mnoge je to bio šok: GPT‑4o je mjesecima stjecao reputaciju pristupačnog, „razgovornog“ sugovornika, spremnog na diskretnu dosjetku. GPT‑5 je, iako moćan, zvučao formalno i distancirano, poput konobara koji vam umjesto ljubazne i prisne dobrodošlice i pozdrava odmah izrecitira cijeli jelovnik.

Drama u digitalnoj kući

Na društvenim mrežama i forumima uslijedila je prava lavina komentara koja se širila gotovo u realnom vremenu. Reddit i X bili su preplavljeni usporedbama GPT‑5 s „hladnim robotom“, uz živopisne rasprave i ironične memove, te žalopojkama za „stari dobri 4o“ koji je mnogima postao sinonim za ugodnu i ljudskiju interakciju.

Rasprave nisu ostale ograničene samo na virtualne zajednice – novinski portali i tehnološki blogovi počeli su prenositi priče korisnika koji su tvrdili da im GPT‑5 ne pruža istu razinu spontanosti, humora i topline na koju su navikli.

U samo nekoliko dana, pritisak javnosti dosegnuo je razinu na kojoj je Sam Altman, svjestan reputacijskog rizika i nezadovoljstva dijela korisničke baze, objavio da će GPT‑4o biti vraćen – no za sada samo za pretplatnike, ostavljajući besplatne korisnike i one s osnovnim planom bez mogućnosti povratka na omiljeni model.

Sam Altman kao da kaže: "Pa dobro, što ste zapeli za taj GPT-4o kad smo vam dali novu, bržu i pametnju verziju AI-Chata?" Doc/AI

Zašto se ljudi vezuju uz AI

Iako je GPT‑5 tehnički nadmoćniji – precizniji u kodiranju, bolji u rukovanju složenim upitima i brži – GPT‑4o je imao ono što ne mjeri nijedan test: karizmu i osjećaj bliskosti. Korisnici su uočili niz suptilnih, ali značajnih stilskih razlika koje su u svakodnevnoj upotrebi činile veliku razliku.

GPT‑4o je znao prilagoditi ton ovisno o temi, ubaciti opasku koja olakšava čitanje, a ponekad i spontano ponuditi komentar koji bi konverzaciji dao dozu topline ili živosti. Nije se radilo samo o „ljubaznijem” odgovoru, već o načinu na koji je tekst odavao dojam prisutnosti sugovornika koji razumije kontekst i ne boji se unijeti malo osobnosti.

Ovakav stil komunikacije, premda suptilan, podsjetio je mnoge na prijašnje pobune protiv tehnoloških promjena koje su iz korisničke perspektive izgledale kao korak unatrag. Povlačenje Clippyja iz Worda, promjena glasova u GPS-u ili ukidanje omiljenih opcija u aplikacijama – sve su to primjeri gdje napredak u performansama i funkcionalnostima nije automatski značio i napredak u očima korisnika. Štoviše, često se pokazalo da upravo te „meke” značajke oblikuju ukupno iskustvo i dugoročno određuju koliko će tehnologija biti prihvaćena i voljena.

GPT‑4o vs GPT‑5 – sličnosti i razlike

Razlike između GPT‑4o i GPT‑5 jasno se vide u načinu na koji pristupaju korisniku i zadatku. GPT‑4o je topao i razgovoran, spreman prilagoditi ton situaciji i ponuditi diskretan humor kada to kontekstu pristaje, dok GPT‑5 djeluje precizno i formalno, s vrlo malo sklonosti humoru. Brzina odgovora kod GPT‑4o već je bila visoka, ali GPT‑5 je još brži, iako taj dobitak u performansama ponekad dolazi na račun kreativnosti. GPT‑4o je poznat po neočekivanim, maštovitim rješenjima, dok je GPT‑5 konzistentan, ali oprezniji u izlascima iz uhodanih okvira. Najzad, GPT‑4o je nakon povratka dostupan samo Plus korisnicima, dok je GPT‑5 dostupan svima.

Primjeri dijaloga jasno otkrivaju razliku:

GPT‑4o: „Naravno, mogu ti pomoći oko recepta – možemo ga proći korak po korak kako bi ispalo baš onako kako želiš.“

„Naravno, mogu ti pomoći oko recepta – možemo ga proći korak po korak kako bi ispalo baš onako kako želiš.“ GPT‑5: „Evo recepta. Slijedite upute i provjerite sastojke prije pripreme.“

Poslovna pozadina odluke

OpenAI je prelazak na GPT‑5 predstavio kao isporuku „najboljeg dostupnog modela“, naglašavajući tehnička poboljšanja i superiorne performanse u odnosu na prethodnike. Međutim, uklanjanje GPT‑4o mnogi su tumačili i kao svjesno pojednostavljenje ponude, s ciljem usmjeravanja korisnika na novu generaciju modela, čak i kada to ne odgovara njihovim preferencijama. Time je stvoren dojam da se ne radi samo o tehnološkoj tranziciji, nego i o poslovnom potezu koji testira lojalnost korisnika.

Povratak GPT‑4o, sada dostupan isključivo Plus korisnicima, mnogi vide kao oblik monetizacije nostalgije – svojevrsnu naplatu emocionalne veze koju su korisnici izgradili s modelom, gdje se pristup omiljenom „starom prijatelju“ uvjetuje pretplatom, a sam čin vraćanja modela postaje i marketinški signal kako tvrtka sluša svoje korisnike, ali uz jasno istaknutu cijenu.

Kako vratiti GPT‑4o (ako je moguće) Otvoriti postavke ChatGPT‑a. U odjeljku izbora modela odabrati „GPT‑4o (Legacy)“ – i opaziti kako je to dostupno samo za Plus korisnike Rezignirano prihvatiti činjenicu da besplatni korisnici i oni s osnovnom pretplatom nemaju mogućnost "downgradea" na ovaj model. Spremiti promjene... ako ste Plus-korisnik. Ako niste - onda sorry.

Poznate tehnološke pobune

U povijesti tehnologije nije rijetkost da se korisnici pobune protiv promjena koje im kompanije nameću u ime napretka. Sjetimo se ponovo već spomenute "crtić-spajalice" Clippyja, animiranog pomoćnika iz Microsoft Officea, koji je 2001. povučen iz paketa zbog tobožnje zastarjelosti, koji međutim sve do danas ima svoje vjerne obožavatelje.

Coca-Colin eksperiment s novom formulom, poznat kao New Coke, završio je fijaskom nakon svega 79 dana kada su konzumenti, zgroženi promjenom, natjerali kompaniju da vrati izvorni okus.

Microsoft je, nakon burnih reakcija na Windows 8, morao vratiti izbornik Start jer se pokazalo da ga milijuni korisnika smatraju nezamjenjivim orijentirnim alatom.

Čak ni aplikacije nove generacije nisu bile imune: kad je Snapchat 2018. promijenio sučelje, više od milijun korisnika potpisalo je zahtjev za povratkom starog dizajna, jasno pokazujući koliko snažno emotivna veza s tehnologijom može utjecati na njezin razvojni smjer.

Emocionalna tehnologija

Priča o povratku GPT‑4o pokazuje da tehnološke inovacije moraju biti usklađene s emocionalnim očekivanjima korisnika, jer tehnologija koja ne nailazi na odaziv u srcima korisnika teško može ostvariti svoj puni potencijal. U svijetu u kojem AI postaje sugovornik, suradnik, pa čak i dio svakodnevnih rituala, stil komunikacije može biti jednako važan kao i algoritamska sofisticiranost, jer način na koji stroj „govori” često određuje hoće li ga korisnici rado prihvatiti ili doživljavati s rezervom.

GPT‑5 je možda moćniji, racionalniji i precizniji, ali GPT‑4o je, barem zasad, mnogima ostao – prijatelj, figura koja se doživljava bliskom i poznatom, dokaz da ponekad i umjetna inteligencija mora ponuditi (barem odglumljeni) "ljudski" dodir kako bi ostala poželjna. Brza reakcija OpenAI‑ja pokazuje da kompanija ipak sluša svoje korisnike i da emocionalna povezanost s AI‑jem vrijedi jednako koliko i čista računalna snaga.

Za sada povratak GPT‑4o Plus pretplatnicima nudi najbolje od oba svijeta: vrhunske mogućnosti GPT‑5 kada se traži maksimalna učinkovitost i poznati, ugodni stil i intonacija GPT‑4o kada se želi bliskija, prirodnija komunikacija.