Putnik koji će s Bezosom u svemir za taj užitak platio 28 milijuna dolara

Završena je licitacija za ulaznicu za prvi komercijalni svemirski let rakete New Shepard, u vlasništvu kompanije Blue Origin. Kao što smo već pisali, na tom će letu, 20. srpnja, do visine od 100 kilometara, biti lansiran vlasnik kompanije Jeff Bezos. On će "preko veze" na taj put povesti i svojeg brata Marka, a prvi putnik koji će zaista platiti svoju kartu odlučen je ove nedjelje provedenom aukcijom.

28 milijuna plus provizija

Prije početka završne faze najviša ponuđena cijena za suborbitalni let u trajanju od oko 11 minuta bila je 4,8 milijuna dolara. U aukciji je ukupno sudjelovalo gotovo 7.600 osoba iz 159 zemalja, a u samo desetak minuta vrtoglavo se popela – da bi na kraju pobjednik bio ponuditelj koji je za let dao 28 milijuna američkih dolara. Na taj iznos pridodaje se i 6% aukcijske provizije, pa će netko za jedinstveno iskustvo svemirskog putovanja uz Jeffa Bezosa platiti ukupno 29,68 milijuna dolara.

Blue Origin će sav dobiveni iznos donirati vlastitoj dobrotvornoj organizaciji Club for the Future, koja ima cilj inspirirati mlade na karijeru u STEM području. Iz Bezosove kompanije kažu kako će ime sretnog (i bogatog) kupca ove karte objaviti u narednim tjednima, a tada će objaviti i ime četvrte osobe koja će im se pridružiti na povijesnom inauguracijskom letu. Za očekivati je da će oba imena biti prilično zvučna.

