Jeff Bezos će letjeti u svemir na prvom komercijalnom letu New Sheparda

Blue Origin, privatna svemirska kompanija koju je pokrenuo osnivač Amazona Jeff Bezos, trenutačno prodaje jednu kartu za svoj prvi svemirski let. Putničkom kapsulom na raketi New Shepard već ovoga će srpnja biti lansirano šestero prvih svemirskih turista u njihovom aranžmanu. Jedna od ulaznica je na spomenutoj dražbi, trenutačna joj je najviše ponuđena cijena 2,8 milijuna dolara. Potpuno je moguće da se ovaj iznos i poveća nakon što se danas saznalo tko će pobjedniku aukcije na prvom letu biti suputnik.

Bit će to ni manje ni više nego – upravo Jeff Bezos, šef Blue Origina. On je, očito, odlučio posuditi "foru" od Richarda Bransona, koji već godinama najavljuje da će biti jedan od prvih putnika na svojem svemirskom brodu Virgin Galactica. No, Bransonova tvrtka i dalje testira svoju letjelicu, pa bi Bezos mogao stići na rub svemira koji mjesec prije njega.

I njegov brat također

Osim Bezosa, prema Forbesu drugog najbogatijeg čovjeka svijeta, "teškog" oko 186 milijardi dolara, na put do ruba svemira poletjet će i njegov mlađi brat Mark.

Inače, u aukciji za ulaznicu na ovaj let već je sudjelovalo preko 6 tisuća ljudi iz 143 zemlje svijeta. Finalni krug nadmetanja održat će se 12. lipnja, a prvi turistički suborbitalni svemirski let rakete New Shepard zakazan je za 20. srpnja.

Kako smo već pisali, ovakvi letovi prilično su kratki. Od lansiranja do slijetanja putničke kapsule (uz pomoć padobrana) proći će tek oko 11 minuta. Od toga će putnici oko tri minute provesti u bestežinskom stanju na visini od oko 100 kilometara iznad Zemlje – dodirujući tako zamišljenu Kármánovu liniju, koja se često smatra rubom svemira.

Raketa New Shepard već je odradila desetak uspješnih pokusnih letova bez posade. Zanimljivo, Bezos će se u svemir lansirati otprilike dva tjedna nakon što, prema ranijim najavama, napusti operativno mjesto prvog čovjeka Amazona. Njegovo povlačenje s mjesta CEO-a bit će službeno dovršeno 5. srpnja.