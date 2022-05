Rocket Lab helikopterom uhvatio raketu u padu

Pionirska svemirska misija "There And Back Again" (Tamo pa natrag) američko-novozelandske kompanije Rocket Lab obavljena je s djelomičnim uspjehom. Kao i do sada, njihova raketa Electron lansirana je već 26. put, pritom je u orbitu ponijela 34 satelita različitih naručitelja, a njezin se prvi stupanj vratio prema Zemlji te usporio korištenjem padobrana. Kako bi ga se moglo ponovno upotrijebiti i tako smanjiti troškove budućih svemirskih misija, Rocket Lab je naumio raketu – dok ona pada uz pomoć padobrana – upecati kukom s helikoptera Sikorsky S-92.

Pecanje uspješno

Lansiranje i dostava satelita u orbitu prošli su idealno, kao i povratak prvog stupnja rakete u atmosferu. Nakon toga njoj je pristupio rečeni helikopter i uspješno je uhvatio na visini od oko 2 kilometra. Prvi je ovo puta da je taj pothvat izveden, što bi moglo označiti i prekretnicu u poslovanju ove privatne svemirske kompanije.

Ipak, nije sve pošlo prema planu i u skladu s procedurama koje su mjesecima uvježbavane. Pilot helikoptera je, nedugo nakon hvatanja rakete, primijetio da se teret ne ponaša kao u testiranjima, pa je zbog sigurnosti cijele misije odlučio ipak ispustiti ga iznad oceana. Prvi stupanj rakete Electron tako je završio u oceanu, odakle ga je pokupio kompanijski spasilački brod. On će je dopremiti do pogona Rocket Laba na Novom Zelandu, gdje će raketa biti pregledana, obnovljena te pripremljena za sljedeći let.

Unatoč ovom djelomičnom uspjehu, uspješno hvatanje rakete helikopterom bit će označeno kao prvo takvo u povijesti i poslužit će za unaprjeđenje ovog procesa "spašavanja" orbitalnih raketa.