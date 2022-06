Snimka kratera dodatno produbila misterij rakete koja je u ožujku udarila u Mjesec

Sredinom veljače astronome je zabavljala priča o odbačenoj raketi koja se našla u Mjesečevom gravitacijskom zagrljaju te, prema kalkulacijama orbite, neminovno morala završiti padom na njegovu površinu. Tako je i bilo, točno prema izračunima, 4. ožujka veliki komad ljudskog svemirskog otpada pao je na Mjesec. Ono što nije bilo sasvim sigurno prije udara, jest njegovo točno porijeklo.

Prvo se mislilo da je riječ o SpaceX-ovoj raketi Falcon 9 staroj sedam godina, a potom da je to zapravo ostatak kineske rakete Dugi marš 3C, star oko osam godina. Vijest o tom padu rakete tada smo završili s informacijom da postoji šansa kako bi neki od postojećih lunarnih orbitera naknadno mogao snimiti mjesto udara – a sada se upravo to i dogodilo. No, prve fotografije mjesta pada nisu pomogle u identifikaciji rakete, već su unijele dodatnu nedoumicu.

Iznenađenje: dvostruki krater

NASA je objavila kako je njihov Lunar Reconnaissance Orbiter zaista snimio mjesto udara ove rakete u Mjesec, i dodatno produbio misterij ovog događaja. Nova snimka Mjesečeve površine pokazuje da je na njoj nastao ne običan, već dvostruki krater. Sastoji se od dvije "rupe" u obliku broja osam, od kojih je veća promjera 18 metara, a manja 16 metara. Budući da se dva okrugla kratera djelomično preklapaju, ukupna im je dužina, u najvećoj dimenziji, oko 28 metara.

Mjesto udara (1 piksel = 1 metar) NASA/Goddard/Arizona State University

Dvostruki krater, kažu iz NASA-e, neočekivan je i sugerira da je tijelo rakete imalo dva masivna kraja. Tipični ostatak jednog stupnja rakete ima masu koncentriranu na jednom kraju, onom gdje su smješteni raketni motori, dok je ostatak tek prazni rezervoar goriva. U ovom slučaju nije sasvim jasno što se nalazilo na drugom kraju objekta, a da je imalo gotovo jednaku masu kao i raketni motor(i). NASA kaže kako je i dalje nepoznato porijeklo ovog objekta, pa da bi upravo dvostruki krater mogao pomoći u identifikaciji.

Niti jedan poznati krater od raketnih stupnjeva na Mjesecu nije ovog oblika. Za primjer su istaknuli četiri kratera nastalih prilikom udara raketa Saturn V S-IVB, tj. njihovog trećeg stupnja iz misija Apollo 13, 14, 15 i 17. U svim tim slučajevima krateri su bili međusobno slični – nepravilnog, ali pretežno kružnog oblika, uz promjer u rasponu od 35 do 40 metara. Kako je i novi dvostruki krater u njihovoj relativnoj blizini, njihova usporedba i analiza mogla bi ponuditi neke odgovore.