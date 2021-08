SpaceX obavio probno sastavljanje najveće rakete na svijetu

Ovaj je tjedan bio značajan za radnike u SpaceX-ovom postrojenju Starbase u mjestu Boca Chica na Floridi. Prvi su puta izvezli potpuno novi prvi stupanj rakete, 70-ak metara visoki Super Heavy i potom ga postavili na buduću orbitalnu lansirnu rampu. Zatim su do njega dopremili 50 metara visoki Starship SN20, novu iteraciju već poznate višestruko iskoristive rakete, da bi ih u petak napokon prvi puta složili jedan na drugoga.

Iako je bila riječ tek o testnom spajanju, ovim je potezom nakratko bila složena najviša i najsnažnija raketa na svijetu – Starship Super Heavy. Na naslovnoj slici možete vidjeti detalje s tog spajanja i radnike u samoj raketi, što dobro dočarava njezinu veličinu. Raketa je promjera 9, ukupne visine 120 metara, što je čini najvišom raketom ikada sastavljenom.

Usporedba veličine nekoliko popularnih modela raketa iz sadašnjosti i prošlosti

Njezina je misija biti prva u potpunosti višestruko iskoristiva dvostupanjska raketa koja će moći putovati u orbitu, s jednog mjesta na Zemlji na drugo, pa potom i dalje – do Mjeseca, Marsa i natrag. Prvi testni let, od Teksasa do Havaja, s gotovo cijelom orbitom oko Zemlje, bio je planiran za srpanj, no nije se dogodio. S obzirom na to da je raketa pri kraju izrade, orbitalni let mogli bismo očekivati u narednim tjednima ili mjesecima.

Starship on the orbital launch pad pic.twitter.com/7p02cgNnUA — SpaceX (@SpaceX) August 6, 2021

Starship Super Heavy

Ova raketa posebna je po mnogo toga, no kao najimpozantniji detalj čini se njezin pogon. 120 metara visoku i do 5.000 tona tešku raketu (s teretom) u orbitu bi trebalo lansirati čak 29 raketnih motora tipa Raptor. Prvi stupanj, Super Heavy, poslužit će tek za podizanje do orbite, a potom će se vratiti na tlo. Tamo neće potpuno samostalno sletjeti, kao što to čine prvi stupnjevi SpaceX-ovog Falcona 9, već će mu poseban toranj u tome pomoći, "hvatajući" ga netom prije nego dotakne tlo. Svejedno, prvi će stupanj morati vrlo precizno naciljati mjesto slijetanja i samostalno usporiti kako bi ga kliješta na tornju uspješno uhvatila.

Pogonski sklop na dnu Starshipa Super Heavy

Drugi stupanj, Staship, moći će nakon odvajanja odletjeti do drugog kraja svijeta, do Mjeseca ili u nekoj daljoj budućnosti do Marsa, i vratiti se natrag. To će mu omogućiti ugrađenih šest raketnih motora tipa Raptor (tri namijenjena za rad u atmosferi i tri za vakuumske uvjete u svemiru). Opremljen je i toplinskim štitom koji će mu omogućiti ulazak u atmosferu, krstarenje na trupu (belly flop) te potom i usporavanje prije vertikalnog slijetanja.