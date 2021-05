Prototip Starshipa prvi puta sigurno sletio na tlo

SpaceX je protekle noći zaokružio vrlo uspješnih i aktivnih desetak dana. Sjetit ćete se da su 24. travnja na ISS lansirali već treću posadu na recikliranoj raketi, nekoliko dana nakon toga s ISS-a su prošlom kapsulom vratili posadu koja je tamo bila od studenoga, u međuvremenu su lansirali dvije rakete Falcon 9 s po 60 Starlinkovih satelita, da bi ciklus zatvorilo prvo potpuno uspješno testno lansiranje prototipa svemirskog broda Starship.

U SpaceX-ovoj bazi u Teksasu, kao i dosadašnji primjerci Starshipa SN8 do SN11, noćas je nešto iza ponoći bio pokusno lansiran napredniji prototip, serijskog broja 15. Na njemu je primijenjeno više tehničkih poboljšanja, postavljeno je više ploča toplinskog štita, pa tako SN15 predstavlja značajnu nadogradnju u odnosu na prve modele, koji su, podsjetimo, manje-više dobro letjeli, ali su slijetali uz spektakularne eksplozije.

Peto slijetanje – bez eksplozije

Let Starshipa SN15 ponovno je izgledao kao i svi do sada. Nakon lansiranja nešto kraće od četiri minute trebalo mu je da se vine do 10 kilometara visine, kratko lebdi u mjestu, potom se preokrene na bok i tako u "belly flop" manevru krstari do sletne platforme. U zadnjim sekundama svemirski se brod okrenuo iz horizontalnog u vertikalni položaj, naglo usporio te ovoga puta vrlo meko sletio na predviđeno mjesto.

Iako je po slijetanju nekoliko minuta u bazi rakete gorio manji požar, on je ubrzo ugašen pa je Elon Musk radosno tvitao o uspjehu Starshipovog slijetanja.

Starship landing nominal! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2021

Cijeli let potrajao je tek nešto duže od šest minuta, a prvi prototip koji je "preživio" vertikalno slijetanje bit će vrlo bogat izvor informacija za SpaceX prilikom razvoja daljnjih modela. Starship je zamišljen da bude višekratno iskoristiv za letove kako na Zemlji od jedne lokacije do druge, tako i za svemirska putovanja u orbitu, do Mjeseca, pa čak i Marsa. NASA je nedavno odabrala SpaceX kao dobavljača lunarnog landera, za što će također biti korištena inačica ovog svemirskog broda.

Uspješno meko slijetanje na ovaj način tako će u budućnosti biti proces koji će se morati odvijati vrlo često i bez oštećivanja letjelice, kako bi ona mogla u kratkom vremenu biti ponovno lansirana. Iz tog je razloga noćašnji pothvat vrlo bitan korak naprijed za SpaceX.