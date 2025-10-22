Stotine javnih osoba potpisale javni poziv na zabranu razvoja superinteligencije

Pismo Instituta za budućnost života okuplja širok spektar potpisnika, od tehnoloških lidera do vjerskih vođa, u zahtjevu da se razvoj superinteligentnog AI-ja zaustavi do postizanja konsenzusa o sigurnosti

Gotovo 900 javnih osoba, uključujući razne "kumove" umjetne inteligencije te raznolik niz vjerskih, medijskih i tehnoloških vođa, potpisalo je otvoreno pismo kojim se poziva na "zabranu utrke u izgradnji umjetne superinteligencije". Pismo, koje je objavio Institut za budućnost života (FLI), nosi jednostavan naslov "Izjava o superinteligenciji".

Izjava je iznimno sažeta i poziva na "zabranu razvoja superinteligencije", koja se, kako navode, ne bi smjela ublažiti prije nego što se postigne širok znanstveni konsenzus da će se to raditi sigurno i kontrolirano te uz snažan pristanak javnosti.

Javnost podržava regulaciju

Pismo se poziva na nedavnu anketu FLI-ja, instituta čiji je suosnivač profesor s MIT-a Max Tegmark. To istraživanje je pokazalo da se samo 5% Amerikanaca zalaže za brz i nereguliran razvoj naprednih AI alata, dok njih više od 73% podržava snažniju regulativu u vezi s umjetnom inteligencijom. Oko 64% ispitanika izjavilo je kako smatra da se superinteligencija – definirana kao AI model koji nadmašuje ljudsku razinu inteligencije – ne bi trebala izrađivati sve dok se ne dokaže da je sigurna ili kontrolirana.

Ključno stajalište ovog otvorenog pisma jest da je superinteligencija, iako se nekima čini kao znanstveno-fantastična vizija, dostižan tehnički cilj. Valja napomenuti da su stručnjaci uvelike skeptični po tom pitanju ili vjeruju da je taj cilj još uvijek vrlo daleko – pa prema njima ne bi trebala postojati niti zabrinutost oko navodne superinteligencije.

Tko je potpisao, a tko nije?

Među potpisnicima otvorenog pisma mogu se pronaći vrlo poznata imena iz javnog života i svijeta tehnologije. Tu su, primjerice, suosnivač Applea Steve Wozniak, osnivač Virgina Richard Branson, glumac Joseph Gordon-Levitt, princ Harry i supruga mu Meghan, fratar Paolo Benanti (inače savjetnik pape Lava XIV za umjetnu inteligenciju), nobelovac Geoffrey Hinton (poznat kao "kum AI-ja"), računalni znanstvenik i dobitnik Turingove nagrade Yoshua Bengio i tako dalje.

S druge strane, znakovit je i popis utjecajnih ljudi iz svijeta umjetne inteligencije koji (još) nisu potpisali ovaj javni apel. Tako potpis na njega nisu stavili Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Mustafa Suleyman (Microsoft AI), David Sacks ("AI car" Bijele kuće), Mark Zuckerberg (Meta), Ilya Sutskever (SSI) niti Elon Musk (xAI).

Wozniak i Musk su, podsjećamo, bili potpisali sličan tekst prije više od dvije godine, u kojem se tražilo zaustavljanje razvoja umjetne inteligencije na pola godine – no taj apel zaboravljen je u roku od otprilike pola minute. Ne bi čudilo da se isto dogodi i s ovim novim pismom.