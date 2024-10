Tech World '24: Lenovo predstavio sljedeću fazu svoje vizije Smarter AI for All

Na godišnjem globalnom inovacijskom događaju tvrtke, Tech World, održanom u Seattleu Lenovo je predstavio sljedeću fazu svoje vizije Smarter AI for All

Nadovezujući se na prošlogodišnji iskorak, Lenovo je nastavio koristiti hibridnu umjetnu inteligenciju kao put naprijed: besprijekornu, sigurnu integraciju privatnih i javnih cloudova, individualnih i poslovnih rješenja. Najavljene nove tehnologije uključuju predstavljanje Hybrid AI Advantage za tvrtke; najnoviji ThinkPad X1 2-u-1 Gen 10 Aura Edition AI prijenosno računalo, lokalni AI agent Lenovo AI Now i softversku platformu Lenovo Learning Zone; sljedeću generaciju Lenovo Neptune tekućeg hlađenja za servere za održiviji AI; i dokaze koncepta koji koristi AI za društveni utjecaj.

Predsjedniku i izvršnom direktoru tvrtke Lenovo Yuanqingu Yangu pridružili su se kolege AI vizionari, uključujući predsjednicu i izvršnu direktoricu AMD-a, dr. Lisu Su; glavnog izvršnog direktora Intela, Pat Gelsinger; osnivača i izvršnog direktora Mete, Mark Zuckerberg; predsjednika i glavnog izvršnog direktora Microsofta, Satya Nadella; osnivača i izvršnog direktora NVIDIA-e, Jensen Huang; te predsjednika i izvršnog direktora Qualcomma, Cristiano Amon.

„Nadovezujući se na najave s prošlogodišnjeg Tech Worlda, aktivno smo isporučivali našu viziju hibridne umjetne inteligencije za korisnike i partnere diljem svijeta,” rekao je Yang. „Već vidimo da umjetna inteligencija poboljšava kvalitetu života pojedinaca i pruža veću produktivnost tvrtkama – a Lenovo čini ovu promjenu paradigme bržom, pristupačnijom, povezanijom i održivijom. Naša je strategija kombinirati modularizaciju s prilagodbom kako bismo mogli brzo odgovoriti na potrebe korisnika dok im prilagođavamo naša rješenja.“

„Naša vizija Smarter AI for All, koja je sada stvarnost, oslobađa ljudski potencijal,” rekao je glavni tehnološki direktor tvrtke Lenovo, dr. Tolga Kurtoglu. „Naša ključna razlika je integracija umjetne inteligencije u našem velikom portfelju, od agenata umjetne inteligencije na uređaju do učinkovitijih serverskih arhitektura. Lenovo se također pridružuje našim partnerima u neumornoj predanosti znanstveno rigoroznom istraživanju, što nam pomaže u definiranju budućnosti AI.”

Hibridna umjetna inteligencija koja pruža maksimalni ROI za tvrtke

Yang je u svojoj keynote prezentaciji s osnivačem i izvršnim direktorom NVIDIA-e Jensenom Huangom predstavio Lenovo Hybrid AI Advantage za osnaživanje organizacija u brzom pretvaranju inteligencije u rezultate. Proizlazeći iz proširenog partnerstva najavljenog na prošlogodišnjem Tech Worldu, Lenovo Hybrid AI Advantage s NVIDIA-om omogućen je kroz suradnju dviju tvrtki u cjelokupnom AI portfelju i donosi računala pokretana umjetnom inteligencijom bilo gdje - s brzinom i lakoćom.

Lenovo Hybrid AI Advantage uključuje novu Lenovo AI Library, sveobuhvatno spremište AI predložaka spremnih za implementaciju koji tvrtkama omogućuju implementaciju AI rješenja uz minimalnu složenost. AI Library obuhvaća više industrija i poslovnih funkcija, uključujući marketing, IT operacije, razvoj proizvoda i korisničku službu.

Sljedeća era Lenovo Neptune tekućeg hlađenja dolazi za učinkovito napajanje AI na svim razinama

Lenovo nastavlja svoju predanost sigurnoj, učinkovitoj hibridnoj infrastrukturi na svakom mjestu, od edgea do clouda, i postavljanju ljestvice za održive operacije računalstva visokih performansi (HPC). Nova obitelj ThinkSystem rješenja nudi do 100-postotno uklanjanje topline, uključujući poslužitelje koji povećavaju učinkovitost kako bi platformu NVIDIA Blackwell i NVIDIA GB200 doveli u tvrtke bilo koje veličine.

Šesta generacija sustava tekućeg hlađenja Neptune sada se pojavljuje u partnerskom ekosustavu tvrtke, omogućujući organizacijama posvuda da izgrade i pokrenu ubrzano računalstvo za generativnu umjetnu inteligenciju, dok smanjuju potrošnju energije podatkovnog centra do 40%.

AI uređaji, rješenja i koncepti koji su personaliziraniji, produktivniji i zaštićeniji

Lenovo je bez premca u ponudi raznolikog ekosustava hibridnih AI mogućnosti u najširem portfelju na tržištu – od računala, pametnih telefona, miješane stvarnosti, tableta i dodataka za uređaje do poslužitelja, pohrane i javnog/privatnog clouda. Sada, infuzija umjetne inteligencije donosi hiperpersonalizaciju, ultraproduktivnost i zaštitu obrade podataka bez presedana za rad, obrazovanje i osobnu upotrebu.

Lenovo je otkrio sljedeću generaciju osobne umjetne inteligencije: ugradnjom umjetne inteligencije u svoj portfelj, Lenovo ima za cilj transformirati način na koji ljudi rade i komuniciraju, pojednostavljujući procese, potičući besprijekornu suradnju i fokusirajući se na vrhunsku sigurnost. Ključne najave na Tech World 2024 odražavaju predanost tvrtke Lenovo unaprjeđenju pametnije tehnologije koja pokreće značajan utjecaj i podiže korisnička iskustva na globalnoj razini.

Lenovo je predstavio Lenovo AI Now, lokalnog AI agenta koji pretvara računala u personalizirane pomoćnike; novi ThinkPad X1 2-u-1 Gen 10 Aura Edition AI prijenosno računalo koje integrira značajke vođene umjetnom inteligencijom za hibridni rad; i Lenovo Learning Zone, osobno obrazovnu softversku platformu pokretanu umjetnom inteligencijom. Osim toga, Lenovo je prikazao uzbudljive nove dokaze koncepata kao što je kodni naziv Lenovo AI Buddy, vizualni interaktivni modul, kao i demonstracije napredne tehnologije, uključujući AI rješenja za radne stanice i sigurnost računala ThinkShield AI, demonstrirajući svoje liderstvo u vrhunskim AI rješenjima.

Motorola je najavila pokretanje novih moto AI iskustava u beta testiranju, s planovima za postupno širenje poziva za beta testiranje do kraja godine. Na taj način tvrtka podiže i pojednostavljuje svaku interakciju pametnog telefona sa sažetcima osobne komunikacije na zahtjev, automatskom identifikacijom radnji i kontekstualnim informacijama koje generira umjetna inteligencija za snimljeni sadržaj poput fotografija.

Razvoj usmjeren na čovjeka i revolucionaran AI za dobro

Lenovo je predstavio nove tehnologije i dokaze koncepata posvećenih osnaživanju ljudi, očuvanju kulturne baštine i poboljšanju života.

„Uvodimo inovacije bez ugrožavanja naših vrijednosti i predanosti služenju našim raznolikim zajednicama,” rekao je Doug Fisher, Lenovo Chief Security i AI Officer. „Kombiniramo sigurnost i umjetnu inteligenciju u svakom trenutku i procjenjujemo sve Lenovo inicijative za umjetnu inteligenciju kako bismo osigurali da se krećemo prema budućnosti koja daje prednost privatnosti, transparentnosti i odgovornosti.“

Lenovo je predstavio Alzheimer’s Intelligence, prvog avatara za osobe koje žive s Alzheimerovom bolešću i demencijom, koristeći odabran skup podataka stvarnih iskustava kako bi pružio značajnu podršku ljudima koji se suočavaju s teškom dijagnozom. Alzheimer’s Intelligence temelji se na Lenovo Work For Humankind inicijativi koja pokazuje kako pametnija tehnologija, uključujući odgovornu umjetnu inteligenciju, može okupiti ljude za društveno dobro.

Predsjednik i glavni izvršni direktor Yuanqing Yang dočekan je na pozornici s novim sveobuhvatnim komunikacijskim rješenjem za osobe s ALS-om koje pokreće umjetna inteligencija, kombinirajući AI avatare, tehnologiju praćenja očiju i prediktivne doktorske studije.

Lenovo i InCor, najveća kardiološka bolnica u Latinskoj Americi, najavili su platformu za detekciju aritmije kliničke razine, koja dovodi AI u mali, nosivi IoT uređaj za praćenje u stvarnom vremenu.