Treća sreća za Starship: prvi puta sletio u jednom komadu

Revolucionarni svemirski brod SpaceX-a noćas je prvi puta nakon pokusnog leta do visine od 10 kilometara uspio meko i kontrolirano sletjeti na za to predviđeno mjesto

SpaceX je noćas načinio još jedan veliki korak ka ponovnoj upotrebi svoje nove svemirske rakete, Starshipa. Prototip serijskog broja SN10 poletio je s lansirne rampe u mjestu Boca Chica u Teksasu, vinuo se u zrak do visine od 10 kilometara, i potom prema planu odradio krstarenje na boku, usporavanje pada, da bi se u zadnjim sekundama postavio u vertikalan položaj leta. Sve to uspjelo je bilo i njegovim prethodnicima, SN8 u prosincu i SN9 prošloga mjeseca, no oni su zbog manjih problema eksplodirali pri dodiru s "raketodromom" na koji su trebali sletjeti.

Slijetanje uspjelo

No, SN10 ispravio je nedostatke svojih prethodnika, pa je meko i kontrolirano prizemljio, pritom zadržavši izvorni oblik. Službeno je, dakle, Starship prvi puta u potpunosti odradio pokusni let s kontroliranim "belly flopom" i slijetanjem, što je manevar koji bi trebao postati rutina u budućnosti, otprilike kao što je danas vertikalno spuštanje prvog stupnja rakete Falcon 9 na tlo ili morsku platformu.

Bio je ovo, tehnički gledano, drugi pokušaj lansiranja modela SN10. Prvi se zbio sinoć oko 21 sat po našem vremenu, no tada je jedan od tri raketna motora tipa Raptor pokazao preveliko očitanje snage netom po paljenju. Zbog toga je lansiranje bilo prekinuto samo 0,1 sekundi prije polijetanja. No, dizajn ove rakete i njezinih motora omogućava brzo "recikliranje", pa je SpaceX ispravio softverski problem na motoru, ponovno napunio raketu gorivom, i za nešto manje od dva sata ona je bila spremna za ponovno paljenje motora. Pokusni let tako je odrađen nešto iza ponoći. Snimku možete pogledati ovdje:

Eksplozija došla tek kasnije

Međutim, nije ipak sve bilo idealno. Starship je na tlo sletio kao "kosi toranj u Pisi", odnosno malo se nagnuo na jednu stranu, a ispod njega planuo je manji požar. Razlog za naginjanje bilo je nepravilno otvaranje nogu na kojima je raketa trebala stabilno stajati. Požar su SpaceX-ovi robotski vatrogasni šmrkovi pokušali ugasiti, no nakon nekoliko minuta stajanja na mjestu, Starship je – eksplodirao.

Eksplozija se dogodila nakon završetka službeno SpaceX-ovog streaminga, ali su je zabilježili entuzijasti koji snimaju ove događaje svojim kamerama i prenose ih na YouTubeu. SpaceX još nije objavio što je izazvalo uništavanje rakete nakon naizgled dobrog slijetanja, no neki dobro upućeni neslužbeni izvori kažu kako im je "curio" jedan ventil na rezervoaru metana.

Kako bilo, jednom kada se taj manevar usavrši i postane dovoljno siguran, Starship će još biti potrebno postaviti na moćniji prvi stupanj, Super Heavy, visine dodatnih 70-ak metara, koji će imati 27 raketnih motora Raptor i koji će raketu moći odnijeti i Zemljinu orbitu ili izvan nje. Prvi putnik koji jedva čeka dovršetak razvoja je Yusaku Maezawa, a s njime će oko Mjeseca letjeti još desetak ljudi, od kojih osam se bira na trenutačno otvorenom natječaju.