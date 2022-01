U prva tri mjeseca 2022. možda nas očekuju tri zanimljive svemirske misije

Tijekom 2021. godine pokrenute su usluge komercijalnog svemirskog turizma, bogataši su svojim letjelicama dodirivali međunarodno priznatu granicu svemira, SpaceX je slao civile u orbitu, a i Međunarodna svemirska postaja ugostila je nekolicinu posjetitelja kojima životni poziv nema baš veze sa svemirom.

Ako je suditi prema najavama, zanimljiva događanja u svemirskoj domeni nastavit će se i tijekom 2022. godine – već za prva tri mjeseca najavljuju se tri atraktivna pionirska događaja. Ipak, najave su jedno, a stvarnost nešto drugo, pa napominjemo prije pregleda ovih svemirskih letova da je sasvim izgledno kako bi neki od njih mogli biti odgođeni za kasnije razdoblje.

Starship leti u orbitu

SpaceX posljednjih godinu dana vrlo intenzivno testira svoju novu raketu, Starship, najveću raketu na svijetu. Prema aktualnim planovima, sljedeća faza testiranja bit će orbitalni let ove rakete od Teksasa do Havaja, pri čemu bi gornji stupanj rakete trebao načiniti gotovo cijelu orbitu oko Zemlje. Ovaj let bio je planiran za prošlu godinu, pa je odgođen zbog problema u proizvodnji raketnih motora, a potom je bio zakazan za siječanj 2022.

Međutim, ovoga su se puta planovima ispriječili regulatori iz američke agencije za avijaciju (FAA), zbog čijih bi zahtjeva Starshipov premijerni orbitalni let trebao biti odgođen, najvjerojatnije za ožujak.

Starship je, podsjetimo, višestruko iskoristiva raketa nove generacije. Njome SpaceX planira prevoziti ljude u orbitu, prema Mjesecu, ali i Marsu, lansirati daleko veće terete nego se to moglo do sada, u visoku orbitu će njome slati i satelite druge generacije svoje internetske mreže Starlink. Tehnologija Starshipa koristit će se i u sklopu NASA-inog projekta Artemis za povratak ljudi na Mjesec.

Prvi let u sklopu Artemisa

Spominjanjem Artemisa dolazimo i do drugog svemirskog događaja najavljenoga za početak 2022. godine. NASA, naime, planira, također vjerojatno u ožujku, testirati svoju najsnažniju raketu do sada, SLS, zajedno sa svemirskim brodom Orion. Prvo lansiranje, misija naziva Artemis I, imat će cilj ponijeti spomenutu letjelicu do Mjeseca. Potom bi u njegovoj orbiti trebala ostati oko 6 dana, a nakon toga trebala bi se vratiti na Zemlju.

Ukupno trajanje misije bit će 25 i pol dana. No, kako je projekt SLS do sada već značajno probijao rokove, ova misija u najvećem je riziku od daljnje odgode. Čak niti NASA-in glavni inspektor ne vjeruje da će se prvo lansiranje dogoditi prije ljeta.

Axiom Space

Misija kojoj prijeti najmanji rizik od odgađanja turistički je let u organizaciji NASA-e i kompanije Axiom Space. Njihova misija AX-1 bit će lansirana raketom SpaceX-a Falcon 9 iz Cape Canaverala, a na Međunarodnu će svemirsku postaju ponijeti troje svemirskih turista i jednog astronauta.

Oni će biti kanadski investitor i filantrop Mark Pathy, američki poduzetnik Larry Connor, bivši pilot Ratnog zrakoplovstva Izraela Eytan Stibbe, a zapovjednik misije bit će bivši NASA-in astronaut Michael López-Alegría. Trojica civila, u ovom slučaju svemirskih turista, navodno će za jedinstveno iskustvo boravka na Međunarodnoj svemirskoj postaji platiti po 55 milijuna dolara, a na ISS-u će provesti oko tjedan dana.