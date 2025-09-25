Orqa u Hrvatskoj predstavila DroneSoccer STEM edukacijski komplet

DroneSoccer je dinamični timski e-sport koji razvija ključne vještine, jer osim igre "letećeg nogometa" omogućava i gradnju te popravke dronova, čime se sudionici upoznaju s elektronikom i inženjerstvom

Iz Južne Koreje stigao je još jedan trend koji već osvaja mlade u Hrvatskoj – DroneSoccer. Ovaj dinamični e-sport namijenjen je igranju u zatvorenom prostoru, a mnogo je više od obične zabave. Učenici sudjeluju u timskom natjecanju "letećeg nogometa", dok istodobno razvijaju razne vještine, od upravljanja dronovima pa do njihove gradnje i popravaka. Kroz igru i natjecanje oni tako stječu praktična znanja iz elektronike i inženjerstva.

Proizvodi osmišljeni da inspiriraju

Tvrtka Orqa, svjetski lider u FPV (First Person View) tehnologiji predstavila je vlastiti DroneSoccer STEM edukacijski komplet koji transformira učenje, u potpunosti kreiran u Osijeku. Osim robusne i pouzdane opreme, Orqa nudi i visokokvalitetan kurikulum koji se fokusira na razvoj vještina potrebnih za buduće karijere. Jedinstveni simulator pruža strukturirani trening, dok kompletna podrška omogućuje trenutnu implementaciju u učionice.

"DroneSoccer je izrastao iz želje da se učenike zainteresira za brzo rastuću tehnologiju dronova, koja će zasigurno kreirati mnoga zanimanja u budućnosti, a sve brže postaju zanimanja sadašnjosti", istaknuo je Dragan Kovačević, produkt menadžer u Orqi.

Jedinstveni dizajn proizvoda jamči izdržljivost i dosljedne performanse, dok je za korisnika on jednostavan za upotrebu. Dronovi su stvoreni za kontaktni sport i klasificirani su pod FAI-jevom podklasom F9A-B. Cijeli sustav koristi Ghost Protocol, koji omogućuje jednostavnu i interoperabilnu vezu sa svim Orqinim proizvodima, osiguravajući besprijekornu bežičnu (2,4 GHz) povezanost i pouzdanu kontrolu. Orqa naglašava da proizvodi svu svoju opremu u Europskoj uniji, osiguravajući usklađenost s najvišim standardima sigurnosti i privatnosti.

Osječka tvrtka Orqa svoj je poslovni put započela pobjedom na Bugovom natjecanju poslovnih ideja Idea Knockout 2018. godine. Danas su vodeži svjetski proizvođač FPV tehnologija koji dronovima i opremom opskrbljuju oružane snage više desetaka zemalja. Tvrtka je u prošloj godini proizvela oko 150.000 bespilotnih FPV sustava, a povećanjem kapaciteta proizvodnja će ove godine biti utrostručena. Finale natjecanja Idea Knockout ove se godine održava 1. listopada.