Facebook uklonio dvije koordinirane mreže za širenje lažnih vijesti

Meta, Facebookova krovna kompanija, ovoga je tjedna objavila kako su sa svoje platforme uklonili svije velike, ali međusobno nepovezane, skupine koje su aktivno kršile pravila i ponašale se, kako kažu, na "koordiniran i neautentičan" način. U prijevodu, radilo se o organiziranim mrežama koje su putem Facebooka plasirale lažne vijesti, pretvarajući se da je riječ o legitimnim izvorima informacija.

Lažno predstavljanje

Kineska mreža lažnih profila ciljala je primarno na korisnike iz SAD-a i Češke, te u manjoj mjeri one s kineskog i francuskog govornog područja. Zabilježena su četiri relativno kratkotrajna pokušaja ovakvih manipulacija sadržajem, u razdoblju od jeseni prošle godine sve do sredine ovog mjeseca. U SAD-u su lažne vijesti bile usmjerene na obje strane političkog spektra, dok su u Češkoj imale cilj širiti narativ usmjeren protiv aktualne vlasti. Neke od lažnih korisničkih računa "uhvatio" je Facebookov automatski sustav za te namjene, a ostali su uklonjeni "ručno".

Kad je riječ o ruskom pokušaju, on je bio nešto veći te usmjeren ka stanovnicima Njemačke, Francuske, Italije, Ukrajine i SAD-a. Ruski su lažni računi od svibnja ove godine stvorili mrežu od preko 60 stranica, koje su se lažno predstavljale kao neki od europskih medija (Spiegel, The Guardian i Bild, među ostalim). Na tim su stranicama potom dijelili vlastite informacije, u pokušaju da zavaraju posjetitelje i navedu ih na to da su ih objavili navedeni mediji. U nekoliko slučajeva, kažu iz Mete, takve su lažne vijesti dijelile i stranice ruskih veleposlanstava u Europi i Aziji.

Pravi i lažni Guardian

Ovaj pokušaj dezinformiranja najveća je ruska operacija tog tipa koju je Facebook do sada zabilježio. Pokazali su neuobičajenu kombinaciju sofisticiranosti i čiste "brute force" snage, budući da je za lažiranje određenih naprednih stranica bilo potrebno uložiti mnogo i u tehničku stranu priče, kao i u prevođenje sadržaja.