Trumpova vlada zaboravila na zabranu TikToka, pa sve odgodila

Trakavica koju je izazvao uskoro bivši američki predsjednik Donald Trump, kada je u rujnu krenuo u ofenzivu protiv TikToka i najavio njegovu zabranu, sada bi mogla završiti potiho, kao da se nikada ništa nije dogodilo. Naime, nakon što su prošli predsjednički izbori, Trumpova administracija više se bavi negiranjem njihovih rezultata i pokušajima pravnog osporavanja gubitka izbora, pa su, kako se čini, zaboravili da moraju donijeti određene odluke vezane uz TikTok.

Ovoga je tjedna, 12. studenoga, istekao finalni rok za prodaju TikToka, tj. njegovog američkog dijela poslovanja. Ta se prodaja, pak, nije dogodila jer pregovori s Oracleom i dalje nisu završeni. Iz ByteDancea su ranije bili zatražili produljenje roka za finalizaciju dogovora, međutim uslijed strke oko izbora nikakav odgovor od nadležnih nisu dobili.

Prijetnja nacionalnoj sigurnosti?

Kako je došao, i prošao krajnji rok, oni su se našli u situaciji da ne znaju smiju li i dalje poslovati u SAD-u ili ne, hoće li biti izbačeni iz trgovina aplikacija ili ne, te slijede li im ikakve sankcije.

Ponovljenim su dopisom ovoga tjedna podsjetili odgovorne i pitali kako stoje stvari, a čak su se obratili i sudu u želji da zaštite radna mjesta vezana uz poslovanje u SAD-u. Jedini odgovor koji su potom dobili je onaj Ministarstva trgovine, u kojem stoji da su odredbe usmjerene protiv TikToka "na čekanju do raspleta pravne situacije". Rok za odluku je produžen za dodatna dva tjedna, do 27. studenoga, no za sada izgleda kako će i on biti produžen – možda i u nedogled.

To bi značilo da TikTok ostaje i dalje legalan u SAD-u, da Trump vjerojatno nema namjeru zabraniti ga prije smjene vlasti, a i da "prijetnja nacionalnoj sigurnosti", koja je bila navedena kao glavni razlog zabrane, ipak nije toliko ozbiljna. Ili da uopće ne postoji, nego da ju je Trump izmislio – ne bi mu bilo prvi puta.