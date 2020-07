Dobra vijest za nezaposlene - besplatno učenje digitalnih vještina uz Microsoft

Microsoft je pokrenuo globalnu inicijativu kojom želi omogućiti besplatno obrazovanje kojom želi putem svojih platformi do kraja godine u obrazovanje uključiti 25 milijuna ljudi iz cijelog svijeta

Suočeni s izazovima koje je pred cijeli svijet postavila ova, možda i najteža godina u životima mnogih, u Microsoftu su odlučili pomoći milijunima ljudi da se snađu u "COVID-19 ekonomiji". Kako bi pomogli svima zainteresiranima pri pronalaženju novog posla, odlučili su besplatno ponuditi velike količine obrazovnih resursa koje imaju unutar svoje platforme, te na LinkedInu i GitHubu.

Njihova inicijativa imat će tri cilja. Prvo će uz pomoć svih dostupnih resursa procijeniti koje su to digitalne vještine potrebne za radna mjesta koja se trenutačno treba popunjavati. Nakon toga otvorit će besplatan pristup obrazovnim sadržajima za te vještine, te u konačnici omogućiti jeftino stjecanje certifikata i besplatne alate za traženje zaposlenja. Ovime planiraju do kraja godine obuhvatiti čak 25 milijuna ljudi koje je pandemija najteže pogodila u ekonomskom smislu.

Obrazovanjem do zaposlenja

Učenje novih digitalnih vještina identificirano je kao ključ za ponovni ulazak na tržište rada koje se u posljednjih nekoliko mjeseci iz korijena promijenilo. Uzevši u obzir i 4. industrijsku revoluciju te okretanje gotovo svih zaposlenja prema tehnologiji, a sve manje manualnih i repetitivnih poslova, "digitalizirani" poslovi i oni koji se obavljaju od kuće čine se kao budućnost tržišta rada.

Microsoft je za početak identificirao deset poslova na koje će se fokusirati u prvom valu. Oni uključuju vještine kao što su programiranje, prodaja, IT administracija, upravljanje projektima, digitalni marketing, pa sve do analize podataka i grafičkog dizajna. Za ove poslove postavili su desetke sati edukacijskih materijala na platformu LinkedIn Learning, i to potpuno besplatno, uz mogućnost stjecanja pripadajućih certifikata. Sve njih moguće je pronaći putem ovog linka.