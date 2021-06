Škotska dobiva veliko postrojenje za hvatanje CO2 iz atmosfere

Tehnologija za izdvajanje ugljikovog dioksida iz zraka (Direct Air Capture) bit će iskorištena za hvatanje čak do milijun tona ovog stakleničkog plina godišnje, što je ekvivalent oko 40 milijuna stabala

Britanska kompanija Storegga u suradnji s kanadskim proizvođačem rješenja za izdvajanje ugljikovog dioksida Carbon Engineering započeli su s planiranjem i dizajnom velikog postrojenja za hvatanje CO 2 iz zraka. Njihova tehnologija poznata kao Direct Air Capture (DAC) bit će prvi puta na europskom tlu instalirana na sjeveroistoku Škotske, s ciljanim početkom rada 2026. godine. Jednom kada ga puste u pogon, ovo će postrojenje biti u stanju iz zraka izdvojiti između pola milijuna i milijun tona CO 2 godišnje. To je učinak usporediv s oko 40 milijuna stabala. K tome, najavljuje se i otvaranje većeg broja radnih mjesta povezanih s ovim sustavom.

Trenutačno je u tijeku rad na inženjerskim rješenjima, istraživanju troškova i ekonomskog modeliranja, koji je započeo po uspješnom dovršetku studije izvedivosti, načinjene početkom godine. U prvom tromjesečju sljedeće godine trebala bi biti donesena i odluka o točnoj lokaciji DAC postrojenja.

Najveći europski pogon tog tipa

Sjeveroistok Škotske odabran je zbog toga što obiluje obnovljivim izvorima energije koji će napajati sustav za izdvajanje CO 2 , kao i zbog lokacije. Naime, plan je uhvaćeni ugljikov dioksid pohranjivati u špilje duboko ispod dna oceana.

Čisti CO 2 zanimljiv je i naftnoj industriji koja ga koristi za "ispiranje" bušotina, odnosno izvlačenje zadnjih zaostataka nafte iz njih – što je dovelo do toga da naftne kompanije kao veliki zagađivači ulože velik novac u Carbon Engineering i njihovu tehnologiju. No, u Škotskom slučaju toga neće biti. Iz tvrtke Storegga kažu kako plin koji izdvoje iz zraka neće poslužiti za proizvodnju dodatnih ugljikovodika, već će samo biti trajno uskladišten.