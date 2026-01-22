Hrvatski dobitnik europske nagrade za najbolji dokumentarni film danas se prikazuje na HRT 2

Povodom nagrade za najbolji europski dokumentarni film koju je prošli vikend osvojio u Berlinu, igrano–dokumentarni film Fiume o morte! Igora Bezinovića večeras se u 21:50 prikazuje na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT). Film je na svečanosti dodjele Europskih filmskih nagrada konkurirao i za najbolji europski film, a prethodno je osvojio glavnu nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu te 6 Zlatnih arena na pulskom filmskom festivalu.

Fiume o morte! se bavi bizarnom okupacijom Rijeke koja se 1919. godine dogodila pod vodstvom pjesnika i vojskovođe Gabrielea D'Annunzija te potrajala 16 mjeseci. Film, u suradnji sa stanovnicima Rijeke, reinterpretira i rekonstruira povijesne događaje u vrijeme okupacije, uključujući bizarne vojne vježbe i parade, a istovremeno se oslanja na bogatu vizualnu arhivu i tako povijest grada isprepliće s naletima suvremenosti.

Film se u dokumentarnom kontekstu ističe zaigranim humorom i hiperbolom, a budući da tematski obrađuje groteskne imperijalističke i fašističke politike, također je savršeno uklopljen u aktualni trenutak. Fiume o morte! je prvi dokumentarni film koji je u povijesti Hrvatske postao nacionalni kandidat za nagradu Akademije, a postao je i najgledaniji dokumentarni film u hrvatskim kinima.

Film je također dostupan i u videoteci multimedijske platforme HRTi.