Prva potpuno civilna svemirska misija dobit će i dokumentarac

Raketa Falcon 9 putničkom kapsulom Crew Dragon u rujnu će u orbitu lansirati četvero civila. Ovo će biti prva svemirska misija kojom će ljudi biti lansirani u orbitu, a na kojoj nitko od posade neće biti trenirani pilot ili astronaut. Jedina će osoba s ponešto letačkog iskustva na ovom svemirskom letu biti poduzetnik Jared Isaacman, osnivač kompanije Shift4 Payments i u slobodno vrijeme civilni pilot. Uz njega će na svemirsko putovanje poletjeti i medicinska sestra Hayley Arceneaux, znanstvenik Sian Proctor te avioinženjer Chris Sembroski.

Cijela misija ima humanitarni karakter, s ciljem pomoći dječjoj bolnici St. Jude u Memphisu, a jedan od zadataka posade je i poslužiti kao inspiracija novim generacijama. Odatle i ime misije, Inspiration4. Za komunikaciju s javnošću i približavanje cijelog pothvata širokom krugu ljudi poslužit će i platforme Netflix i YouTube.

Praćenje misije gotovo uživo

Netflixova ekipa predvođena redateljem Jasonom Hehirom (radio je vrlo gledani dokumentarac The Last Dance) pratit će nove civilne svemirske turiste tijekom priprema za let, samog leta te po povratku na Zemlju. Od snimljenih će materijala u gotovo stvarnom vremenu objavljivati pet epizoda dokumentarnog serijala Countdown: Inspiration4 Mission to Space.

Prve dvije epizode u kojima će gledatelji upoznati posadu bit će puštene na Netflix 6. rujna. Potom će treća i četvrta epizoda, koje će pokrivati posljednje pripreme za lansiranje, stići na istu platformu 13. rujna. 15. rujna, za kada je zakazano lansiranje rakete, ovaj će se događaj moći uživo pratiti putem Netflixovog YouTube kanala, dok će krajem rujna biti objavljena i finalna, peta epizoda ovog serijala o samom letu i povratku na Zemlju.

Ekipa koja snima ovaj serijal imat će ekskluzivan pristup misiji, posadi i cijelom procesu pripreme i lansiranja, pa će publika imati prilike vidjeti kako svemirska misija izgleda "iza kulisa". Od izbora kandidata, treninga, njihovih osjećaja, mentalnih, fizičkih i emotivnih izazova, pa sve do povratka iz orbite nakon nekoliko dana – sve to Netflixov bi dokumentarac trebao prikazati u najavljenih pet epizoda.