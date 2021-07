Prvi civili koje će SpaceX poslati u orbitu imat će najbolji pogled iz toaleta ikada

SpaceX-ova raketa Falcon 9 će svojom putničkom kapsulom Crew Dragon prije kraja ove godine u Zemljinu orbitu poslati četvero civila. Bit će to prva potpuno civilna svemirska misija, na kojoj će jedina osoba s ponešto letačkog iskustva biti tech poduzetnik Jared Isaacman, osnivač kompanije Shift4 Payments i u slobodno vrijeme civilni pilot. Uz njega će na svemirsko putovanje poletjeti i medicinska sestra Hayley Arceneaux, znanstvenik Sian Proctor te avioinženjer Chris Sembroski. Oni će u niskoj orbiti oko Zemlje provesti nekoliko dana, pri čemu će pokušati privući pozornost javnosti i skupiti novac za donacije bolnici St. Jude u Memphisu.

Inspiracija s WC-a

Ova misija, naziva Inspiration4, bit će po mnogočemu posebna, a u javnost je dospjela i jedna vrlo zanimljiva informacija o konfiguraciji same putničke kapsule. Naime, Crew Dragon je do sada korišten za slanje astronauta na Međunarodnu svemirsku postaju, pa su ljudi u malenom prostoru provodili tek nekoliko sati, u pravilu manje od jednoga dana. No, za višednevni će "panoramski" let biti potrebno osigurati i bolje uvjete.

SpaceX je stoga odlučio u vrh kapsule, na mjesto kojim se ona obično spaja na ISS, umjesto priključaka i zračne ustave, ugraditi panoramsku kupolu za uživanje u pogledu. No, dizajn kapsule, poznat od ranije, pokazuje kako je upravo pri njezinom vrhu planirana lokacija za – sanitarni čvor za svemirske putnike.

Možda se čini da ovaj gospodin samo fotografira...

To bi značilo da će četvero civila imati priliku u fenomenalnom pogledu na svemir i Zemlju, s nekoliko stotina kilometara visine, uživati dok "obavljaju posao" na WC-u. Staklena kupola ne daje baš previše privatnosti, ali budući da će se sve odvijati u orbiti, posjetitelja svemirskog toaleta ovdje neće nitko moći vidjeti. Istodobno on ili ona će se od ostatka putničke kabine moći odvojiti posebnim zastorom.

Kapetan misije Jared Isaacman za Business Insider je rekao kako će "ljudi neizbježno morati koristiti ovaj zahod, a pritom će imati vraški dobar pogled". Lansiranje bi se moglo dogoditi ovoga rujna ili kasnije tijekom godine.