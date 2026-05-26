Googleov Fitbit Air ima problema s povezivanjem na Android uređajima

Google je početkom mjeseca predstavio svoj prvi fitness tracker bez zaslona, Fitbit Air, a iako je tek počeo stizati prvim kupcima, mnogi već prijavljuju ozbiljne probleme.

Kako doznaje GSM Arena, korisnici Android uređaja prijavljuju da im se Fitbit Air neće povezati. Razlog leži u činjenici da Fitbit Air zahtijeva Google Health aplikaciju verzije 5.0, koja još uvijek nije dostupna svim korisnicima Androida.

Google je u međuvremenu potvrdio problem te navodi da radi na ubrzanju distribucije ažurirane aplikacije za Android. No, zanimljivo je da se isti problem ne pojavljuje s povezivanjem Fitbit Aira na uređaje s IOS-om, jer je potrebna verzija aplikacija već neko vrijeme dostupna.