AI4Health.Cro otvorio natječaj za primjenu umjetne inteligencije u liječenju dijabetesa tipa 2

Europski digitalni inovacijski centar AI4Health.Cro poziva startupove i stručnjake da do 9. ožujka ponude AI rješenja za poboljšanje pridržavanja terapije kod pacijenata s dijabetesom tipa 2

Sandro Vrbanus utorak, 17. veljače 2026. u 14:05

Europski digitalni inovacijski centar za primjenu umjetne inteligencije u zdravstvu i medicini (AI4Health.Cro) objavio je otvaranje prijava za inovacijsko natjecanje pod nazivom "AI u službi dijabetesa". Cilj inicijative je pronalaženje tehnoloških rješenja za jedan od najkritičnijih problema u liječenju dijabetesa tipa 2 – nisku stopu pridržavanja propisane terapije lijekovima. Rok za podnošenje prijava je 9. ožujka 2026. godine, a nagradni fond za najbolje timove iznosi 15.000 eura.

Tehnologija i medicina

Statistički podaci ukazuju na alarmantan porast oboljelih, s projekcijom od 853 milijuna odraslih osoba s dijabetesom do 2050. godine. Trenutno se tek 50 do 60 posto pacijenata dosljedno pridržava terapije, što rezultira težim komplikacijama, učestalim hospitalizacijama i visokim troškovima za zdravstveni sustav.

Od sudionika, koji mogu biti studenti, startupi, istraživači ili razvojni inženjeri okupljeni u timove od dva do pet članova, se očekuje razvoj originalnih rješenja integriranih u zdravstveni sustav. Prvi korak je izrada modela koji na temelju anonimiziranih podataka može prepoznati pacijente s visokim rizikom od nepridržavanja terapije. Uz tehnički kod i dokumentaciju, timovi moraju osmisliti i konkretnu intervenciju primjenjivu u ordinacijama obiteljske medicine te je prikazati kroz interaktivni prototip.

Osim tehničke izvedivosti, stručni ocjenjivački sud analizirat će i poslovne aspekte predloženih rješenja, uključujući inovativnost, tržišni potencijal i dugoročnu održivost. Natjecanje je osmišljeno kao platforma na kojoj se susreću tehnološka ekspertiza i duboko razumijevanje zdravstvene realnosti, potičući stvaranje alata koji su usklađeni s regulativom Europskog prostora za zdravstvene podatke.

Personalizirani pristup liječenju

Ključna prednost ovog natjecanja je rad sa stvarnim, ali strogo anonimiziranim zdravstvenim podacima o terapiji dijabetesa tipa 2. Dr. sc. Anja Barešić, koordinatorica projekta AI4Health.Cro, naglašava kako se rad odvija u strogo kontroliranim uvjetima i u potpunosti je usklađen s GDPR-om. Ovakav pristup osigurava da razvijena rješenja imaju realan potencijal za primjenu u kliničkoj praksi, istovremeno štiteći privatnost pacijenata u svakom koraku procesa.

Suradnja s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i vodećim farmaceutskim kompanijama dodatno jamči da će pobjednička rješenja odgovarati objektivnim potrebama i liječnika i pacijenata. Integracijom AI alata u primarnu zdravstvenu zaštitu, projekt AI4Health.Cro teži stvaranju personaliziranog pristupa koji će dugoročno smanjiti pritisak na zdravstveni sustav i poboljšati kvalitetu života oboljelih.

Dosadašnji inovacijski izazovi Centra AI4Health.Cro okupili su više od 200 sudionika u preko 40 timova koji su radili na rješenjima temeljenima na stvarnim kliničkim podacima. Rezultati su uključivali funkcionalne prototipove, osnivanje startupa, znanstvene objave i nastavak suradnje s kliničkim ustanovama. AI4Health.Cro je do danas isporučio usluge digitalne transformacije za više od 60 organizacija, ukupne tržišne vrijednosti preko 1.500.000 eura.

Završnica ovogodišnjeg će natjecanja biti Demo dan sredinom svibnja, na kojem će finalisti preuzeti nagrade i imati priliku predstaviti svoja inovativna rješenja javnosti.

