Predstavljen AI digitalni zdravstveni asistent ZdrAVKO, dostupan unutar WhatsAppa

U suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva lansiran je AI digitalni zdravstveni asistent, namijenjen unaprjeđenju zdravstvene pismenosti i lakšem pristupu informacijama

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva predstavili su digitalnog zdravstvenog asistenta pod nazivom ZdrAVKO. Riječ je o alatu temeljenom na umjetnoj inteligenciji koji je namijenjen informiranju građana o zdravlju i preventivnim programima, a svojevrsni je duhovni nasljednik alata Andrija, lansiranoga tijekom pandemije.

ZdrAVKO je također dostupan putem WhatsAppa, gdje pruža informacije iz područja prevencije bolesti, nacionalnih programa ranog otkrivanja bolesti te drugih tema povezanih s očuvanjem zdravlja. Cilj projekta je povećati dostupnost točnih zdravstvenih informacija i potaknuti građane na aktivniju ulogu u brizi o vlastitom zdravlju. Putem ovog kanala omogućuje se pristup javnozdravstvenim preporukama i prioritetima u svakom trenutku, kažu iz HZJZ-a.

Kako se koristi ZdrAVKO?

Korisnici mogu pristupiti asistentu učitavanjem priloženog QR koda mobilnim uređajem, nakon čega se automatski otvara razgovor unutar aplikacije WhatsApp. Sustav nakon toga nudi smjernice za nastavak komunikacije, a građani putem ovog alata mogu dobiti informacije anonimno i u svakom trenutku, bez straha od osude ili pritiska.

Uvođenje ovog asistenta prati preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o primjeni umjetne inteligencije u zdravstvenim sustavima te predstavlja dio digitalne transformacije zdravstvene administracije.

Nije klasičan chatbot

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Tomislav Benjak pojasnio je tehničke aspekte asistenta:

"ZdrAVKo kao AI asistent u vrlo kontroliranim uvjetima daje informacije o zdravlju koje su pohranjene u bazi podatka koju su izradili stručnjaci HZJZ-a, to je ono što ga razlikuje od primjerice Chat GPT-a ili chatbotova, što ZdrAVKO nije. Cilj je jednom cjelovitom bazom, koja će se stalno nadograđivati, brinuti o ZdrAVKU i građanima. ZdrAVKO ne daje informacije o dijagnozama, terapiji ili kliničkim stanjima. On je isključivo tu zbog prevencije i informiranja građana o zdravlju."

Za razgovor sa ZdrAVKOm skenirajte ovaj QR kod ili mu se obratite putem WhatsAppa na broj +385 99 837 9090

Povodom predstavljanja javnosti se obratio Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a: "Naš digitalni asistent ZdrAVKO je razvijen s ciljem podizanja zdravstvene pismenosti i što većeg širenja znanstveno utemeljenih informacija koje su bitne za zdravlje naših građana. U okruženju u kojem dominiraju kronične nezarazne bolesti i koje se mogu spriječiti, vrlo je bitna zdravstvena pismenost građana i njihova odlučnost i znanje da prepoznaju izbore i odluke koje im donose zdravlje. Ovime želimo građanima olakšati pristup informacijama, da ih svatko razumije i da odgovorimo na svako njihovo pitanje u vezi zdravlja"

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je: "Kada pacijent dolazi u komunikaciju s liječnikom, često je prisutan strah, odnosno sindrom bijele kute. Zbog toga često dolazi do blokade pa pacijenti liječnika i ne stignu pitati sve što ih zanima. Mišljenja sam da će ovaj digitalni alat upravo kroz zdravstveno opismenjavanje puno bolje nadograditi komunikaciju korisnika sa zdravstvenim djelatnicima."