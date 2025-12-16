Qualcomm predstavio Snapdragon 6s 4G Gen 2 i Snapdragon 4 Gen 4 za pristupačne mobitele

Prvi mobiteli pogonjeni s ovim SoC-ovima trebali bi se pojaviti na tržištu tijekom sljedeće godine, prvenstveno u povoljnijim modelima namijenjenima širokom krugu korisnika

Qualcomm je predstavio dva nova SoC-a namijenjena ulaznom i srednjem segmentu mobitela - Snapdragon 6s 4G Gen 2 i Snapdragon 4 Gen 4.

Snapdragon 6s 4G Gen 2

SPECIFIKACIJE Snapdragon 6s 4G Gen 2 Proizvodni proces 6 nm CPU Kryo (do 2,9 GHz) GPU Adreno (neimenovani) RAM LPDDR4X do 2.133 MHz Pohrana UFS 2.2 Povezivost 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Prikaz FHD+ pri 120 Hz

Snapdragon 6s 4G Gen 2 namijenjen je tržištima i uređajima gdje se 4G veza i dalje masovno koristi. SoC koristi Kryo procesor takta do 2,9 GHz, što prema Qualcommu donosi do 51 posto bolje performanse u odnosu na prethodnu generaciju. Grafički dio čini Adreno GPU koji je do 20 posto brži te podržava Full HD+ zaslone s osvježavanjem do 120 Hz.

SoC je proizveden na 6-nanometarskom proizvodnom procesu te podržava do 8 GB LPDDR4X RAM-a i UFS 2.2 pohranu. Podržan je i USB 3.1 te Quick Charge 3 tehnologija punjenja, koja prema navodima Qualcomma omogućuje do 80 posto napunjenosti za 35 minuta.

Na području kamera, Snapdragon 6s 4G Gen 2 podržava senzore rezolucije do 108 MP, uz 12-bitni trostruki ISP koji omogućuje istovremeni rad s tri kamere. Video snimanje ograničeno je na Full HD pri 60 FPS-a, što je skromno, ali očekivano, a podržani su HEIC i HEVC formati.

Povezivost se oslanja isključivo na 4G LTE modem, s maksimalnim brzinama do 390 Mbps pri preuzimanju i 150 Mbps pri učitavanju podataka, uz Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2 s aptX Adaptiveom.

Snapdragon 4 Gen 4

SPECIFIKACIJE Snapdragon 4 Gen 4 Proizvodni proces 4 nm CPU Kryo (do 2,9 GHz) GPU Adreno (neimenovani) RAM LPDDR5 do 3.200 MHz Pohrana UFS 3.1 Povezivost 5G (sub-6 GHz), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Prikaz FHD+ pri 120 Hz

Za razliku od 6s modela, Snapdragon 4 Gen 4 donosi podršku za 5G mreže, uz sub-6 GHz modem koji podržava SA i NSA načine rada te brzine do 2,5 Gbps pri preuzimanju i 900 Mbps pri učitavanju podataka. Uz to, radi se o SoC-u napravljenom na 4-nanometarskom proizvodnom procesu, što bi trebalo donijeti bolju energetsku učinkovitost.

Procesorski dio čine dvije Kryo jezgre takta do 2,3 GHz i šest jezgri do 2,0 GHz, dok Adreno GPU podržava Full HD+ zaslone s frekvencijom osvježavanja do 120 Hz. SoC podržava i brži LPDDR5 RAM, kao i UFS 3.1 pohranu.

Snapdragon 4 Gen 4 donosi i modernije mogućnosti punjenja, uz podršku za Quick Charge 4+, koji omogućuje punjenje do 50 posto kapaciteta u svega 15 minuta, kao i USB 3.2 Gen 1 sučelje.

Kada je riječ o kamerama, podržani su senzori do 108 MP, ali uz dvostruki ISP, dok je snimanje videa, kao i kod slabijeg modela, ograničeno na skromnih Full HD pri 60 FPS-a. AV1 dekodiranje nije podržano.