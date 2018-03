Cooler Masterov NLO hladnjak

Cooler Master je u svoju ponudu dodao novi hladnjak za procesore. Riječ je o modelu G100M koji je dio tvrtkine serije MasterAir.

Ono što ga između ostalog čini posebnim u odnosu na druge hladnjake drugih proizvođača jeste njegov dizajn koji podsjeća na svemirski brod, odnosno NLO. Kao što se može vidjeti iz priloženih fotografija hladnjak se sastoji od masivne bakarne baze i velikog broja također bakarnih rebara iznad kojih je kao zaštita postavljen prstenasti oklop od plastike.

Upravo taj oklop u suradnji s RGB osvjetljenjem čini G100M svemirskim. Kad već spominjemo RGB osvjetljenje navedimo kako se radi o LED osvjetljenu koje je kompatibilno s Asusovim, Gigabyteovim, MSI-jevim i ASRockovim tehnologijama.

Inače MasterAir G100M podržava AMD-ove (od FM1 do AM4) i Intelove (od 775 do 2066) procesore do 130 W TDP. MasterAir G100M ima jedan 100 milimetarski 12-voltni ventilator koji radi na brzinama od 600 do 2.400 okretaja u minuti. Ventilator se odlikuje MTTF vremenom od 280 tisuća radnih sati i pri radu proizvodi budu do maksimalno 30 dBA.

Zahvaljujući niskom profilu (74,5 milimetara) Cooler Masterov NLO pogodan je i za manja Mini-ITX kućišta. Dimenzije su mu 145 x 145 x 74,5 milimetara od čega 143 x 143 x 51,7 milimetara otpada na sam hladnjak, a ostatak na prstenasti oklop. Ukupna težina hladnjaka je 320 grama.

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Što se cijene tiče ona je 39,99 eura.